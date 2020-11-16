【鼻咽癌】下巴痛如針刺3個月以為蛀牙　男子求醫確診患鼻咽癌3期【附常見病徵】

▲ 下巴痛如針刺3個月以為蛀牙，男子求醫確診患鼻咽癌3期。

身體出現異狀時切勿輕視，有可能是癌症的警號。台灣一名50歲男士下巴持續刺痛達3個月，最初以為蛀牙，牙醫為他拔掉4顆牙，但情況仍未有改善，最終轉介至耳鼻喉科，經內窺鏡檢查後，發現患上鼻咽癌3期。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在電視節目《醫師好辣》中分享一個病例，一名50歲男子近3個來下巴變得非常敏感，且經常不自覺地抽痛，他最初以為是蛀牙，但牙醫為他拔除4顆牙後，痛楚依然持續，最後被轉介至耳鼻喉科。

男子的妻子陪診時表示，丈夫上次發作時一直抵著嘴巴，當她輕摸丈夫的臉時，他竟然痛到跳起來。男患者亦指，只要把食物放進嘴巴準備咀嚼時就會作痛，如有萬支針在刺他。

吳醫生於是用內窺鏡為事主檢查，但當儀器到達鼻咽處時，就被一個大肉團堵住，經切片檢查後診斷為鼻咽癌3期，且情況較特殊，屬於「膜下鼻咽癌」，癌細胞往顱底方向擴散，壓逼到管控下巴的三叉神經線，所以只要受刺激、輕碰就會劇痛。而患者接受化療後腫瘤消退，但由於神經線被破壞，下巴不時仍會抽痛。

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本港患者確診多已屬較晚期

據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男士（20至44歲）最常見的癌症，患者數量則以40至60歲的男性為最高。

事實上，本港大部份鼻咽癌患者確診時，期數大多都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%）。耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾接受TOPick訪問時指出，這與鼻咽癌的早期病徵不明顯有關。

鼻咽癌常見病徵

早期：

鼻涕、口水間中有血絲

單邊聽力下降或耳鳴

頸部出現不痛的腫塊

晚期：

視覺有重影

聲沙

說話含糊不清

吞嚥困難

林偉雄表示，除了明顯的流鼻血外，上述大部份症狀幾乎都在鼻咽以外的位置發生，因此容易令人們誤以為自己只是患了其他輕微毛病，如熱氣、傷風感冒丶耳垢多、肌肉淋巴發炎等其他相對輕微的病症，繼而延誤了病情。

鼻咽癌成因

根據衞生署資料，鼻咽癌的主要成因包括：

某些飲食習慣或食品(如大量進食鹹魚及煙薰食品)

病毒感染(如非洲淋巴細胞瘤病毒)

吸煙

遺傳因素

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責任編輯：羅嘉欣