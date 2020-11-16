【遇水過敏】12歲游水健將患罕見病對水過敏　流淚出汗洗澡或隨時休克死亡

▲ 美國一名12歲游水健將患上罕見病對水過敏，流汗流淚洗澡均隨時休克死亡。

美國一名12歲女童熱愛運動，曾是一名游泳健將，卻在一年多前發現身體對水過敏，只要輕輕觸碰水便會全身出紅疹，不管是洗澡、流汗、流淚均有可能隨時休克死亡，危及性命，現階段只能透過服藥對抗病魔。

據英國《太陽報》報道，熱愛游水的12歲女孩Danielle McCraven在一年前發現自己碰水後，全身發癢，冒起紅疹疼痛。初期，其媽媽Sari以為熱水過熱引發全身發癢，

有一位醫生堅稱她不可能是對水過敏，還幫她做了其他過敏源測試。

但後來Danielle對水過敏的情況越趨頻繁嚴重，家人帶她四處求醫，最終發現病發的原因是水。

遇水過敏的情況漸趨嚴重

據了解，Danielle患上罕見病水源性蕁麻疹，熱愛游泳的Danielle被迫放棄最愛的活動，夏天也無法出門，甚至連生理反應，如流淚、出汗，身體均會出紅疹，令她苦不堪言。更甚的是，洗澡更隨時可導致休克，出現生命危險。媽媽不禁心痛表示，

看見紅疹佈滿她全身，我很擔心我會失去她。

由於此病過於罕見，醫學上的知識較少，目前仍未有任何可以治療的方法，而Danielle只能依賴過敏藥過活。

水源性蕁麻疹屬罕見病

根據美國公共醫學中心（PubMed Central）收錄的一份醫學期刊介紹，水源性蕁麻疹一種罕見疾病，為可誘發性、物理性蕁麻疹。患者皮膚只要接觸水（包括汗水和眼淚）後的20至30分鐘內，會出現皮疹、紅斑等過敏症狀，極少數案例會伴隨全身性症狀，包括喘鳴（wheezing）和呼吸急促，暫未有治療方法。

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責任編輯︰王明芳