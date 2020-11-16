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【以身作則】妻患病兒發展遲緩拒收捐款　貧父帶11歲女擺檔賣糕點：靠自己站起來

育兒經 13:58 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

爸爸帶女兒擺檔，身教負責任。

教育孩子負責任、守信任，父母以身作則最重要。台灣一名父親因家中貧困，每逢假日都帶11歲女兒出外擺地攤賣碗粿，他日前不慎在社交網站誤發帖文「買碗粿送蘿蔔糕」，吸引大批顧客預訂搶購，為了教育孩子，爸爸決定忍痛履行諾言，更拒絕有心人的捐款。

據台灣媒體報道，雲林一名林姓父親，原與妻子擺攤賣鹹酥雞，但因妻子腦幹出血受傷，需要長期在家休養，加上小兒子發展遲緩，林父於是向外母學習製作碗粿，開了一檔「陳媽媽碗粿」，平日就在家中照顧妻兒，假日就出外攤檔，以少少收入維持家庭生計。

林爸爸會以facebook預先告知大眾擺檔的地點，並歡迎客人網上預訂再到場拿貨。11歲、就讀小五的大女，平日上學，假日時就跟著爸媽到羅東、竹北等地幫忙，四處叫賣碗粿，從不抱怨辛苦。

爸爸假日會帶11歲女兒擺檔賣碗粿。（「陳媽媽碗粿」facebook圖片）

誤發優惠訊息照做蝕本生意

為了回饋客人，林爸爸在10月時原本打算推出「買10個碗粿就送一條蘿蔔糕」的活動，不料，當爸爸在寫facebook帖文時，女兒在旁邊不斷吵鬧，令他誤寫成「買碗粿送蘿蔔糕」，隨即引起顧客瘋狂搶買。

當林爸爸發現時，已來不及修改，但他沒有責罵女兒，反而為了教育孩子守信用，並學習承擔錯誤，爸爸決定忍痛履行諾言，買一個30新台幣（約8港元）的碗粿，就送價值100新台幣（約27港元）的蘿蔔糕。

的確是虧錢，但就要教小孩說話誠信比較重要。

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謝絕捐款身教孩子

林爸爸帶著女兒到不同地方賣碗粿，所到之處都大排長龍，1個月以來已送出300條蘿蔔糕，虧本3萬多元新台幣（約8100港元）。事件經過媒體曝光後，有好心人擔心他們虧本會入不敷支，詢問能否捐款幫助，但爸爸卻婉拒，他感謝大眾的好意和捧場，但他希望能為孩子以身作則，

靠自己一雙手是可以站起來的，而不是靠伸手活下去，感恩大家。

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責任編輯：王明芳

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