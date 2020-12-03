【美國升學】識別「天才兒童」五大特徵　美國校長：有千里馬還需伯樂

▲ 對於一個有天分（Gifted）嘅細路，父母嘅唔理解，會令佢充滿委屈與掙扎。（Vikey提供）

上次講到，我哋驚嘆「天才班」嘅前衛理念，最終接受咗邀請。話說回來，學校到底點樣識別有潛質嘅學生呢？校長當然訓練有素，深知其中奧妙。我一向打爛沙盆問到篤，佢欣賞我咁好學，就舉咗啲例子。哇，好險啊！好彩我慢半拍，面對囡囡唔符合成人世界嘅言行，我選擇咗停一停、諗一諗。否則我真係辣手摧花，悔不當初。

聰明（Bright）嘅特徵

原來聰明（Bright）同有天分（Gifted）係有好多唔同，大家細心觀察自己嘅細路，就可以對號入座。例如面對考題，聰明（Bright）嘅細路，可以講出完美答案，佢按時完成功課，分毫不差拼好3000粒嘅LEGO太空戰機，佢記性好，又鍾意同朋友仔玩。

佢係學校裏面嘅好學生，鄰居口中嘅隔離陳太個仔。佢係老師讚賞，父母放心嘅完美角色。佢成年之後，躋身「四師」之列，作為專業人士充當社會棟樑。

有天分（Gifted）嘅特徵

相比之下，有天分（Gifted）嘅細路，可能係你屋企嗰個「史仔包」、「史女包」。面對同一個問題，佢唔單止冇完美答案，仲問三問四煩住晒，你忍不住鬧：收聲啦唔該。佢有功課唔做，而去玩甜醬、辣醬、花生醬呢啲混醬嘢，激到你把幾火。

佢將你嗰幾盒限量版LEGO，溝亂晒，整咗個不倫不類嘅怪物。你都未教佢middle嘅串法，佢就識少少扮代表，寫成mido，於是你鬧佢：乜都靠估，叻唔切，罰抄10次。佢特別鍾意同大人傾計，你就趕走佢：大人講野你識咩，同啲細路玩泥沙啦。

▲ 有天分（Gifted）嘅細路，佢可能有功課唔做，而去玩啲無謂嘢，激到你把幾火。（Vikey提供）

社會需要多元化

試問，推動人類社會嘅創新，有邊次出自一個循規蹈矩嘅人？破舊立新，要有破嘅勇氣。開天闢地，要天生嘅冒險家。呢個社會，要知識豐富嘅人，更要懂得發問嘅人；要認真完成任務嘅人，更要自立命題嘅人；要複製精確技巧純熟嘅匠人，更要唔怕撞板大膽創造嘅狂人；要過目不忘嘅good memorizer，更要膽粗粗嘅good guesser；要八面玲瓏嘅社交高手，更要享受獨處同沉迷黑洞嘅思維好手。

▲ 願天下父母，都成爲仔女嘅第一個伯樂。（Vikey提供）

面對一個有天分（Gifted）嘅細路，而你錯用聰明（Bright）嘅標準去要求，佢一定充滿委屈、掙扎與不解。自出娘胎，佢懷著對呢個陌生世界嘅恐懼與好奇，努力生活。佢嘅天馬行空，成爲你口中嘅亂噏廿四，令你一次次失望。於是佢賣力改變，務求符合你嘅成人目光。最後佢博得你一笑，但係已經冇咗自己。呢個係你想要嘅童話結局live happily ever after嗎？