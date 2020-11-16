與新劇女角拍MV奉旨甜蜜互動　姜濤慨嘆做偶像難拍拖：不敢輕易開始新感情

▲ 姜濤跟新劇女主角林思廷拍攝ＭＶ。

遠赴台灣拍攝劇集近四個多月的姜濤昨晚（15日）終於回歸香港，而其新歌《愛情簽證申請》MV亦首播，而《超感應學園》同劇女演員林思廷擔任MV女主角，姜濤跟女主角更有不少甜蜜互動，相信令不少女粉絲羨慕。

《愛情簽證申請》MV 於台灣取景拍攝，而「姜女郎」也終於曝光！原來團隊邀請到《超感應學園》同劇女演員林思廷（Tammy）擔任 MV 女角，故事情節與姜濤現實背景相似，講述一個由香港到台灣工作的偶像新星，在當地認識了一位完美女孩，展開了一場夢幻與現實交錯的城市冒險。

▲ 姜濤於MV裡演回自己，是一名當紅偶像。

Tammy與姜濤飾演一對甜蜜小情侶在台灣街頭奉旨拍拖，除了餵食雪條外，二人又拖手，有不少甜蜜亙動。問到有否有觸電的感覺？姜濤說：「沒有呀，我一直望著她的眉心，我怕望著她對眼會感害羞。她都有問我要望我那裡，她都好似望我塊面其中一撻地方，過電？今次就應該沒有喇。」

▲ 二人有不少甜蜜互動。

提到他的理想型女友時，他笑言：「我鍾意的其實冇特別，但今次出發前媽媽叫我找個台灣女朋友，我努力㗎媽媽！」而 Tammy 亦對姜濤讚不絕口，大讚對方有型帥氣：「我們本來在拍戲先認識，他私底下是大男孩的樣子，但這次拍 MV 就看到他偶像的一面，很帥很不一樣！」

今次姜濤有份參與新歌填詞及創作 MV 劇本，他坦言將自身感受及愛情觀寫進詞裡：「新歌主要講述如果一段愛情明知冇結果，你還會不會開始呢？我覺得每個藝人或者好似我這種偶像，每拍一次拖都要好小心，不敢輕易開始一段新感情。不但只藝人，我覺得每一個都要識得去分辨可否為對每段戀情負上責任。」