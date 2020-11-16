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【奪命大火】油麻地7死火警現場正在搜證　紅十字會提供心理支援服務

社會 14:22 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

政府化驗所人員到場。（曾秋文攝）

油麻地一座唐樓昨晚（15日）發生火警，最新造成7死11人傷，當中3男4女傷者危殆，2人嚴重，1人穩定，1人已出院。火警現場到了今早（16日）仍未解封，紅十字會職員今早到火警現場一帶，為情緒受影響的人士提供支援服務。另外政府化驗師也到場搜證。

香港紅十字會稱，對事件表示哀悼，今早已派出職員、心理學家及義工到火災附近社區及油尖旺多元文化中心，為受到事件影響情緒的有需要人士提供即時心理支援服務，並派發相關小冊子。紅會將持續關注事件，並盡力為今次受火災影響人士提供各種適切援助。

也有少數族裔團體領袖到場， 香港－尼泊爾事務協會（HKNBA）主席 PUN T. PRAKASH稱，據他了解事發時，約有2至3個家庭在場，正在慶祝尼泊爾傳統節日「排燈節」。

油尖旺區議員陳嘉朗到現場視察，指正向食環署了解現場是否持牌餐飲處所，或是否屬於會所。他稱倘不屬兩者，質疑是否無牌經營。

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記者：曾秋文

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