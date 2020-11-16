周梓樂死因研訊展開　周父指叮囑兒子出門小心成最後對話

▲ 周梓樂父親周德明今於死因裁判法院作供。（陳國峰攝）

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因裁判法庭今（16日）選出2男3女陪審團後，展開死因研訊。周梓樂父親供稱，他當晚不知道周梓樂出門目的，但叮囑梓樂「出去小心啲」，這也是兩人當日唯一對話，同夜凌晨他獲告知周梓樂墮樓及送院；4天後，院方告知周梓樂情況危急，周父指他到達醫院時，醫生正在搶救，但最終失敗，他當時控制不了情緒，已記不清情況。

死者周梓樂的父親周德明今出庭供稱，他與妻子於1996年結婚，在1997年誕下周梓樂，3人由1999年在將軍澳富康花園同住至今。周父指周梓樂平日在家中較靜，喜歡打籃球，一家三口間中會一起出國旅遊，亦會一同慶祝各人生日。

周父供稱，去年11月3日晚上約11時45分，當時他和妻子在客廳看電視，梓樂走出房間及斟了1枝水，見周梓樂背上索袋背囊及換上波鞋，他當時問梓樂「你咁夜仲出去呀？」，又叮囑「你出去小心啲喎」。

周父指不知道周梓樂出門目的，但新聞指尚德邨一帶有示威者堵路，擔心警方或會施放催淚彈，又指曾經看見新聞報導指有警察打人；惟當時周梓樂沒有回應，這也是父子當日唯一一次對話。

周父續供稱，當晚凌晨12時46分曾Whatsapp周梓樂問需否等他門，當時周梓樂僅要求關上房間窗戶。周父指他其後回房睡覺，惟當晚凌晨2時，周梓樂中學同學到住所拍門，告知他周梓樂從3樓墮下及送往伊利沙伯醫院，當他和妻子到達醫院後，醫務人員指要進行開顱手術，以減低周梓樂顱內壓力，術後醫生表示情況不樂觀，但指會盡力施救。

周父續指，11月8日早上約6時，院方致電告知周梓樂情況危急及有心跳停頓的跡象。周父指到達醫院時，醫護人員正在搶救，當時其妻指周梓樂「唔得啦，繼續落去只令梓樂辛苦」，最終醫生宣布死亡。周父指他當時控制不了情緒，記不清情況。

死因研訊主任今呈堂了1個尚德邨停車場A的1：40模型，問及周父有關情況，該模型立體呈現了尚德邨停車場A及連接富康花園的天橋部分。研訊主任透過模型指出，事發的尚德邨停車場A中，2樓高層位置沒有行人路。周父則回應指，他事發前不知道停車場有高低設計。

死因研訊主任今早讀出部份證人供詞，包括任職尚德邨停車場保安公司分區經理的黃偉倫，黃供詞指尚德停車場A有高低層設計，其中2樓高層不設行人路，並設有高1.2米及闊20厘米的石壆，而停車場共有35枝鏡頭，惟事發時地下有1枝鏡頭損壞，未有拍下片段。研訊今午續。

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記者：王仁昌