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【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係

娛樂 15:13 2020/11/16

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湯洛雯黃心穎姊妹情不再？

「靚湯」湯洛雯多次跟馬國明傳出結婚喜訊，而馬明舊愛黃心穎跟湯洛雯以往情同姊妹，可是近日卻傳二人反目，全因有網民發現，疑因偷食事件傳已被TVB提早解約的黃心穎，跟靚湯的IG已經互相取消關注，而一直未有回應事件的靚湯，今日出席活動罕有提及二人現時友情關係。

黃心穎自大半年前偷食許志安事件，形象破產，去年雖由美國返港等待復出，但人氣和形象依然沉底，終傳出TVB決定跟心穎提早解約，心穎相信復出無望。

湯洛雯跟黃心穎曾是圈中好姊妹。

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀

早前有網民發現，昔日形如好姊妹的湯洛雯和黃心穎，在IG上已取消互相follow，雖然湯洛雯未有刪走過去在工作上跟心穎的合照，但相片已再沒有對方的tag。

有指湯洛雯跟馬國明拍拖，因此成為兩姊妹的反目導火線，而事後二人都未有正式交代事件。

湯洛雯丁子朗今日出席手錶活動。（東星圖片）

靚湯：不知被取消了關注

今日湯洛雯跟丁子朗出席活動時，靚湯便交代事件，被問到是否跟心穎互相取消IG關注，靚湯坦言自己完全不知情，似暗示是心穎主動unfollow。

靚湯解釋，她在IG follow了別人便很少再跟進，所以被指取消關注，她也不知原因，是傳媒提及才知道。

靚湯被傳媒問到跟心穎是否不再是朋友，她表示：「我不會說大家不是朋友，事實她去了美國之後，我們已少了聯絡，期間有交談過，但最近大家都忙，很少聯絡。」

有傳心穎已被TVB提早解約，靚湯指未了解，事實她對自的合約也不算了解。 

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【湯馬戀】傳馬國明向靚湯求婚成功　明年初娶湯洛雯外父送半億大屋

而多次傳出跟馬國明婚禮，靚湯澄清暫未有嫁期，表示跟馬明只拍拖幾個月，未去到結婚階，早前指二人睇樓盤，靚湯指只是剛好經過。

她指拍拖都已經公開，如果真的結婚，也會選擇跟大家交代，她跟馬明有共識，會朝此方向發展，但會循序漸進，不會閃婚。

湯馬戀受到不少祝福。

靚湯也否認父親送出豪宅做嫁妝，稱她也有份夾錢供樓，是一家人住的，跟馬國明是否結婚完全無關。

撰文 : TOPick柴犬出動

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