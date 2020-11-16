【一秒拳王】周國賢+恆仔爆肌造型製宣傳品　泰國男神Nonkul紙牌即日被粉絲弄破

▲ 《一秒拳王》的宣傳紙版。

ToNick主音趙善恆（恆仔）繼導演《救殭清道夫》後，自導自演新作《一秒拳王》，影片由周國賢、《出貓特攻隊》泰國演員查朗桑提納托古 （Nonkul）、林明禎等主演。

日前電影公司製作周國賢、查朗桑提納托古及恆仔三位男主角爆肌人形宣傳紙牌，於銅鑼灣UA Cine Times擺放。

可是豈料上週五（11月13日）第一天展出不夠半日，Nonkul的紙牌已受損傷。幸獲工作人員發現並即時處理。

電影公司表示理解眾粉絲實在熱情，但亦希望大家可以溫柔對待三位主角的人形紙牌，好讓所有人都可以與自己的偶像合照。

導演趙善恆對於自己「被展出」，笑言有點害羞：「這拳手身型真的是可一不可再，亦令我回想起當初與周國賢和其他演員一起操練時的情形，真的好甘！但有時也會掛念當時訓練的時光… 這真的是一段非常辛苦的日子，但當時一眾台前幕後的鬥志卻非常旺盛！所以希望各位能溫柔對待我們三位的人形紙牌吧，因為這一身拳手身形真的得來不易！」

他亦期待稍後於首映及謝票時能與一眾粉絲影迷親身見面，答謝大家對電影的支持。