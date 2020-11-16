  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (週一) 16:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一秒拳王】周國賢+恆仔爆肌造型製宣傳品　泰國男神Nonkul紙牌即日被粉絲弄破

娛樂 15:29 2020/11/16

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《一秒拳王》的宣傳紙版。

ToNick主音趙善恆（恆仔）繼導演《救殭清道夫》後，自導自演新作《一秒拳王》，影片由周國賢、《出貓特攻隊》泰國演員查朗桑提納托古 （Nonkul）、林明禎等主演。

日前電影公司製作周國賢、查朗桑提納托古及恆仔三位男主角爆肌人形宣傳紙牌，於銅鑼灣UA Cine Times擺放。

可是豈料上週五（11月13日）第一天展出不夠半日，Nonkul的紙牌已受損傷。幸獲工作人員發現並即時處理。

電影公司表示理解眾粉絲實在熱情，但亦希望大家可以溫柔對待三位主角的人形紙牌，好讓所有人都可以與自己的偶像合照。

導演趙善恆對於自己「被展出」，笑言有點害羞：「這拳手身型真的是可一不可再，亦令我回想起當初與周國賢和其他演員一起操練時的情形，真的好甘！但有時也會掛念當時訓練的時光… 這真的是一段非常辛苦的日子，但當時一眾台前幕後的鬥志卻非常旺盛！所以希望各位能溫柔對待我們三位的人形紙牌吧，因為這一身拳手身形真的得來不易！」

他亦期待稍後於首映及謝票時能與一眾粉絲影迷親身見面，答謝大家對電影的支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽　拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】
18:47 2020/07/13
【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽　拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】
【TENET天能】澳洲仙氣女星獲路蘭妻賞識演女主角　夥拍大反派簡尼夫演對手戲一望覺心寒
11:41 2020/09/10
【TENET天能】澳洲仙氣女星獲路蘭妻賞識演女主角　夥拍大反派簡尼夫演對手戲一望覺心寒
周國賢 趙善恆 導演 拳擊 電影

最高瀏覽

【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
15:54 2020/11/15
【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
11:40 2020/11/15
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽
12:25 2020/11/15
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽