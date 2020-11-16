【粵劇紅伶】陳寶珠為慈善罕有現身　寶珠姐疫情下在家發掘養生習慣

▲ 活動上展示將戲曲設計的新鈔票，用人手抽起最後四個字相同的好號碼，作為慈善義賣籌款用途。

久未公開露面的粵劇紅伶陳寶珠，日前以神秘嘉寶的身份，現身在虎豹樂圃（前身是虎豹別墅）﹐出席由慈善機構「愛連心」舉行的一個展覽﹐今次展覽結合不同人士、以不同元素粵劇為主題，展品包括了攝影大師Frank Fischbeck鏡頭下的粵劇後台照片，當中還還有一個用3D技術展現的將身箱，讓參觀者可以嘗試在傳統衣箱化妝的感覺及拍照留念。還有一些粵劇的展品，頭冠帽飾等。

今次寶珠姐受邀作為嘉賓，最重要的任務是在慈善銀紙套裝上簽名，大會用去年政府以粵劇角色設計出來的百元大鈔製成慈善套裝，寶珠姐將會在其中十套上簽名，而每套出售為三萬元，希望籌得數十萬善款以幫助基層的婦女。

今次她答應出來在一些新鈔票上簽名，她表示是隨心隨意，又覺得這個愛連心機構以幫助一些基層婦女為主，覺得這個有關粵劇展覽及簽新鈔票的活動，別具意義。

▲ 差不多有半年沒有公開露面的寶珠姐。

差不多有半年沒有公開露面的寶珠姐在接受訪問時表示，近期她沒有出現在公開場合，主要是因為香港的疫情嚴峻，而她又知道自己屬於高齡，免疫力低，抵抗力弱的高危人士，所以實行聽從政府的呼籲，保持社交距離，而最好保護自己的方法就是減少出外。

大半年來，她除了出去行山，呼吸新鮮空氣及鍛鍊一下身體外，幾乎是足不出戶。由於減少出街，間接也讓她省了不少金錢，不用心思思行街購物，以前她喜歡行公司，看到喜歡都會購買，現在因為甚少出外，在家裡經常穿上睡衣，一來沒有扮靚的心情，應酬亦可免則免，對買靚衫的興趣顯得不大，無形中節省了不少開支。

寶珠又說自己最近成為一個優秀的時間管理者，每天都安排好要做什麼，跟著時間表。以前她太忙，經常有好多節目，幾乎每天都有朋友約出街食飯，現在應酬少了，她趁這段時間卻培養了睡午覺的習慣。

▲ 寶珠姐久休現身。

她指：「以前去街都來不及，根本不會在屋企，從來不會午睡，但現在情況不同，因為早起出外行山，曬太陽吸收陽光，每到下午就有少少累，自不然就在牀睡起午覺來。」雖然只睡半小時或40分鐘，寶珠姐起牀時覺得精神十分充沛，慢慢就養成了睡午覺，她認為這也是養生的一個好方法。

很多人趁疫情期間，入廚煮番兩味，展現廚藝，甚至做了一家之煮。寶珠說以前在加拿大，她會入廚，對著本Cook Book，照辦煮碗，可惜香港的廚房實在太細，她連事前準備的食材都沒有太多地方放，她變得提不起興趣下廚。

雖然由穿花蝴蝶變得心閨，寶珠卻一點都不感到悶，疫情期間，她享受到慢活的樂趣，反而悠然自得。