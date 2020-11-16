【餅乾陷阱】餅乾含高飽和脂肪棕櫚油可增膽固醇　營養師推薦8款較健康餅乾【附名單】

▲ 餅乾含棕櫚油藏高飽和脂肪陷阱，營養師推薦8款較健康餅乾。

不少人在下午茶時都會「口痕」食1、2塊餅乾，但餅乾都有機會暗藏高飽和脂肪、反式脂肪的陷阱！「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）近日在其Facebook專頁分享挑選健康餅乾的方法，並指出其實不少餅乾因為要節省成本，都會使用棕櫚油或用植物起酥油，故選購時應細心留意。

Gloria指，商家為了節省成本及防止餅乾容易氧化變味，很多餅乾都會使用棕櫚油。又或想令餅乾酥脆，而使用植物起酥油。不過，這2種油都分別含高飽和脂肪和反式脂肪，食得多會增加膽固醇。

▲ EDO餅乾的成分表中，棕櫚油排第2位。(授權使用)

Gloria又提醒，大家選購時也應細心閱讀營養成分表，因為包裝上的字眼或會取巧。以EDO餅乾為例，正面包裝寫著採用魚油製造，但假如細閱成分表，便會發現魚油在成分表排名靠後，反而棕櫚油排第2位：

在成份表上，用得越多就會排得越前。這個餅乾最主要用棕櫚油，排到最後最後先至係魚油啊！

較健康餅乾推薦

故此，Gloria推薦數款較健康的餅乾，包括：

瑞士DAR-VIDA extra fin（奇亞籽藜麥味）

瑞士DAR-VIDA extra fin（蜂蜜味）

瑞士DAR-VIDA extra fin（蕃茄羅勒味）

瑞士DAR-VIDA Classic Nature原味

瑞士DAR-VIDA 芝麻麥脆餅

馬莎seeded oatcakes

馬莎oatcakes

馬莎rye & wheat crackers ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick盤點70款不含反式脂肪餅乾：【下一頁】

內容獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life」授權轉載。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：楊宛茜