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【餅乾陷阱】餅乾含高飽和脂肪棕櫚油可增膽固醇　營養師推薦8款較健康餅乾【附名單】

食用安全 16:22 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

餅乾含棕櫚油藏高飽和脂肪陷阱，營養師推薦8款較健康餅乾。

不少人在下午茶時都會「口痕」食1、2塊餅乾，但餅乾都有機會暗藏高飽和脂肪、反式脂肪的陷阱！「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）近日在其Facebook專頁分享挑選健康餅乾的方法，並指出其實不少餅乾因為要節省成本，都會使用棕櫚油或用植物起酥油，故選購時應細心留意。

Gloria指，商家為了節省成本及防止餅乾容易氧化變味，很多餅乾都會使用棕櫚油。又或想令餅乾酥脆，而使用植物起酥油。不過，這2種油都分別含高飽和脂肪和反式脂肪，食得多會增加膽固醇。

EDO餅乾的成分表中，棕櫚油排第2位。(授權使用)

Gloria又提醒，大家選購時也應細心閱讀營養成分表，因為包裝上的字眼或會取巧。以EDO餅乾為例，正面包裝寫著採用魚油製造，但假如細閱成分表，便會發現魚油在成分表排名靠後，反而棕櫚油排第2位：

在成份表上，用得越多就會排得越前。這個餅乾最主要用棕櫚油，排到最後最後先至係魚油啊！

較健康餅乾推薦

故此，Gloria推薦數款較健康的餅乾，包括：

  • 瑞士DAR-VIDA extra fin（奇亞籽藜麥味）
  • 瑞士DAR-VIDA extra fin（蜂蜜味）
  • 瑞士DAR-VIDA extra fin（蕃茄羅勒味）
  • 瑞士DAR-VIDA Classic Nature原味
  • 瑞士DAR-VIDA 芝麻麥脆餅
  • 馬莎seeded oatcakes
  • 馬莎oatcakes
  • 馬莎rye & wheat crackers
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TOPick盤點70款不含反式脂肪餅乾：【下一頁】

內容獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life」授權轉載。

————

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebookinstagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：楊宛茜

食用安全 健康問題 養生 反式脂肪 脂肪 膽固醇 營養師

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