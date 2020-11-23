年輕媽媽身兼多職易有痛症 邊隻舒痛貼最好用？

香港人工作已夠忙碌，回家後還要處理大量家務，尤其是身兼多職的年輕媽媽，更要兼顧照顧小朋友的重責，日積月累之下，有頸梗膊痛、肌肉繃緊等痛症是平常事。

面對各種痛症，其中一個有效紓緩方法就是使用舒痛貼，輕輕貼上立即有效紓緩痛症。不過，市面上有各種不同的舒痛貼產品，究竟哪一種才最有效，使用家感到最舒適呢？今次特意請來一位年輕媽媽Queenie，親身試用坊間4款最常見的舒痛貼產品，從止痛效果、方便程度、耐用程度、氣味及用家感受等5個範疇，看看哪一款產品最好用。

品牌A

Queenie親身感受：

「細細塊，撕貼容易，就算痛處範圍大，也能發揮功效。貼後能明顯舒緩痛症，質地超薄做各種家務也輕鬆自如，感覺不到有東西貼在手上，就算洗菜煮飯濕水用足8小時也不會甩掉。」



▲ 細細塊，撕貼容易。

▲ 處理各種家務或照顧小朋友也輕鬆自在。

▲ 處理各種家務或照顧小朋友也輕鬆自在。

品牌B

Queenie親身感受：

「都算細塊，撕貼也容易，貼後有一股薄荷感覺，感覺直接舒緩，做家務時也尚算自如。但藥味稍為濃烈，照顧仔仔時，他嗅到氣味會哭，不想走近。」



▲ 貼後有一股薄荷感覺，感覺直接舒緩。





▲ 處理家務也沒有太大不便，但有一股藥味。

品牌C

Queenie親身感受：

「比較大塊，差不多包圍晒整個手腕，做家務時有點阻礙。與品牌B一樣，貼後有一股薄荷感覺，但藥味比起品牌B更為濃烈，小朋友嗅到感到不適之外，屋內也遺留這種氣味。」

▲ 較大塊，做家務時有點阻礙，而且藥味濃烈。

品牌D

Queenie親身感受：

「品牌D好像一個保護套罩住手腕，似運動護腕套。貼後有一股暖意，感覺較像一個暖包。由於是保護套形式的的舒痛貼，貼後做家務時感到不便，而且保護套很容易耗損，要定期清潔 。」

▲ 好像一個保護套罩住手腕，做家務時感到不便。

經過Queenie的親身實測，得出以下評分：

▲ 5星為最高

綜合各個測試項目，結果顯示品牌A表現最優秀，無論在紓緩痛症、方便及耐用程度，以至氣味及用家感受都名列前茅，是用家首選的舒痛貼產品。

揭開品牌A真面目，原來是日本製造的eefit舒痛貼，其特點是採用eefit專利技術促進血液微循環及新陳代謝、強效消除紅腫並舒緩各種不同痛症，甚至連女生經痛都可以有效舒緩，亦因為沒有藥性的關係，不會產生任何氣味。

▲ eefit舒痛貼沒有藥性，不會產生任何氣味。

eefit舒痛貼厚度只有0.2mm，超薄親膚防敏，透氣兼具彈性，無論工作、上學抑或做運動，都可以隨時隨地一撕即貼，即使痛處範圍大，專利技術仍然可以發揮作用，此外，eefit舒痛貼易撕易貼，不易脫落，防水且具彈性，使用輕鬆方便，更可連續使用 8 小時。

▲ eefit舒痛貼厚度只有0.2mm，超薄親膚防敏，防水且具彈性，使用輕鬆方便。

根據Nielsen報告，有明顯的頸梗膊痛、肌肉繃緊、關節痛、腰背痛等問題的受訪成年人，試用eefit舒痛貼後有93%表示滿意，84%同意eefit舒痛貼有紓緩酸、脹、痛之效。

▲ eefit舒痛貼現於eefit.com，K11 Natural及各大藥房有售。

購買詳情：https://bit.ly/32VuM4r



（資料由客戶提供）

