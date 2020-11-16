【DR誤殺案】女醫生自辯稱開藥予病人感訥悶　較喜歡涉手藝小手術例如打Botox

▲ 被告麥允齡，被控1項誤殺罪。（資料圖片）

DR醫學美容集團顧客疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生否認誤殺，案件今(16日)於高等法院續審。被告自辯稱對實用皮膚學感興趣，因擔任普通科醫生只向病人開藥「有啲悶」，她比較喜愛涉及手藝的小手術，如替病人打肉毒桿菌（Botox）及透明質酸等，她指加入DR醫學美容集團1年以來，共處理約3,000個療程，從沒發生任何事故。



被告麥允齡，39歲，被控1項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日，在香港連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳名陳愛蓮。

麥一方代表律師作簡短開案詞時指，陪審團應考慮被告於案發時仍是年輕醫生的作為，以及她當時所閱讀的有關文獻，及當時她從值得信賴的工作地方所獲取的資料，以決定其作為是否須受刑事制裁。

被告今自辯時稱，2006年於中大內外全科醫學士畢業，需於瑪嘉烈醫院接受21個月麻醉科訓練，亦曾接受3個月深切治療部訓練，整個訓練需時4年。被告稱因她當時結婚，故未有完成整個訓練。

被告稱於2009年9月加入DR醫學美容集團，加入前正修讀實用皮膚學文憑課程，於工作期間完成，被告指從沒有接觸血液科及腫瘤科。

被告解釋對皮膚學有興趣，因牽涉手藝技巧及小手術，被告指若擔任普通科醫生，只涉開藥醫治病人，她感到「有啲悶」，她喜歡做一些涉及手藝過程，包括替病人注射肉毒桿菌及透明質酸等。被告又指因此而接觸的病人並非患病，工作環境比較開心，病人亦較少擔憂。

被告稱於2009年9月加入DR醫學美容集團後，曾替病人注射或回輸臍帶及脂肪幹細胞分泌素、割雙眼及去眼袋等療程，直至案發前共處理約3,000次療程，從沒有發生任何事故。

被告供稱加入DR醫學美容後，集團有提供培訓，包括教導注射肉毒桿菌及透明質酸程序，並會被安排到台灣或韓國學習整型外科技術。

被告表示不清楚僱傭合約上列明「暗數」的意思，後來從美容師及美容顧問得知，若參予銷售可獲得一個百分比，而她本人則沒有參予任何銷售部分。若有病人不清楚是否適合接受有關療程時，或會要求見醫生，被告稱便會對病人作出評估是否適合療程。聆訊下午續。

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記者：林育慧