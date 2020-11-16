【派錢1萬】澳門政府宣布再全民派錢　每名永久性居民獲派1萬元

▲ 澳門政府向每名永久性居民派1萬元。

澳門行政長官賀一誠今日（16日）下午3時在澳門立法會發表《施政報告》，提出多項惠民措施，其中會繼續實施現金分享計劃，每名永久性居民派1萬元，非永久性居民派6,000元，現金派發方式將視乎情況而定；當局繼續向永久居民發放600元醫療券，住宅單位電費補貼為每月200元。

賀一誠表示，今年是極為艱難且極不平凡的一年，面對疫情帶來前所未有的重大考驗，澳門經濟出現嚴重衰退，旅遊博彩業收益首當其衝而大幅度萎縮，各行各業面對各種各樣的困難和挑戰，政府財政收入大幅下降，廣大居民就業和生活承受較大的壓力。

他又指，特區政府會堅持不懈地做好疫情防控工作，凝聚各界力量，強基固本，興商惠民，迎難而進，著力振興經濟，扶助中小企業，保障居民就業，穩定居民生活，盡快恢復經濟社會正常發展，積極參與大灣區建設，融入國家發展大局，努力開創特區發展新局面。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙