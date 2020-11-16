  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (週一) 16:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【派錢1萬】澳門政府宣布再全民派錢　每名永久性居民獲派1萬元

社會 16:01 2020/11/16

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

澳門政府向每名永久性居民派1萬元。

澳門行政長官賀一誠今日（16日）下午3時在澳門立法會發表《施政報告》，提出多項惠民措施，其中會繼續實施現金分享計劃，每名永久性居民派1萬元，非永久性居民派6,000元，現金派發方式將視乎情況而定；當局繼續向永久居民發放600元醫療券，住宅單位電費補貼為每月200元。

賀一誠表示，今年是極為艱難且極不平凡的一年，面對疫情帶來前所未有的重大考驗，澳門經濟出現嚴重衰退，旅遊博彩業收益首當其衝而大幅度萎縮，各行各業面對各種各樣的困難和挑戰，政府財政收入大幅下降，廣大居民就業和生活承受較大的壓力。

他又指，特區政府會堅持不懈地做好疫情防控工作，凝聚各界力量，強基固本，興商惠民，迎難而進，著力振興經濟，扶助中小企業，保障居民就業，穩定居民生活，盡快恢復經濟社會正常發展，積極參與大灣區建設，融入國家發展大局，努力開創特區發展新局面。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【消委會】消委會揭35款乾意粉全藏異物　4成含可致癌除害劑草甘膦
今日 10:07
【消委會】消委會揭35款乾意粉全藏異物　4成含可致癌除害劑草甘膦
【消委會】嬰幼童攝入嘔吐毒素可致腹痛發燒　12款不含嘔吐毒素的乾意粉安全清單
今日 10:53
【消委會】嬰幼童攝入嘔吐毒素可致腹痛發燒　12款不含嘔吐毒素的乾意粉安全清單
【消委會】18款洗衣機不能同時慳電慳水　消委會推介6款表現較好產品【附名單】
今日 11:11
【消委會】18款洗衣機不能同時慳電慳水　消委會推介6款表現較好產品【附名單】
澳門 施政報告 新冠肺炎疫情 賀一誠 就業 博彩

最高瀏覽

【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
15:54 2020/11/15
【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
11:40 2020/11/15
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽
12:25 2020/11/15
【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽