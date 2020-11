【Netflix劇集】《王冠》第4季戴妃深宵廚房偷食慰藉失落　 暴食又扣喉源於查理斯嫌戴安娜腰間多肉

▲ 《王冠》第4季刻劃戴安娜跟查理斯王子童話婚姻破滅的過程,並交代了戴安娜怎樣在訂婚後患上暴食症。

剛上架的Netflix王牌劇集《王冠》(The Crown)第4季帶觀眾回到1980年至1991年,而這期間出現在英女王身邊的人物就有戴安娜王妃和首相戴卓爾夫人。英媒體和觀眾普遍認為今季劇集比上季出色,而今季便當中花了不少篇幅刻劃戴安娜跟查理斯王子童話婚姻破滅的過程,並交代了戴安娜怎樣在訂婚後患上暴食症。

▲ 此劇重現了年輕戴安娜因為跟查理斯王子拍拖而被傳媒追訪的情況。(劇照)

《王冠》由電影《英女皇》(The Queen)的編劇Peter Morgan擔任主創人,劇集既建基於真實事件,卻也有不少虛構情節。此劇今季重點之一,是交代了查理斯王子跟前女友卡米拉(Camilia Parker Bowles)以及戴安娜三角關係的始末。

話說查理斯情傾卡米拉,但當他服役英國皇家海軍後,卡米拉卻已嫁人,英女王及王夫有見查理斯已年屆30,身為長子兼王位繼承人應好好選一位無論外貌、性格及背景都合乎要求的女子當王妃,結果千挑萬選下,有貴族背景的少女戴安娜史賓莎(Diana Spencer)被視為最佳人選,而查理斯面對父母壓力,就跟相識不久的戴安娜求婚。

▲ 查理斯訂婚後外訪,竟安排卡米拉陪伴戴安娜。(劇照)

第3集的劇情指出戴安娜訂婚後,要接受多個星期的嚴格特訓,熟悉王室的規矩和禮儀等,但查理斯那段時期卻要履行王室責任外訪6星期,令她倍感孤獨無援。

查理斯臨行前竟安排前女友卡米拉協助戴安娜了解王室的世界,及至戴安娜得悉查理斯訂婚後還送刻有他和卡米拉名字的手鐲給前度情人作禮物,令她情緒低落。戴安娜夜深人靜時突然起來去廚房找蛋糕甜品大口大口地吃,回到房間即又扣喉嘔吐,非常沮喪。

▲ 《王冠》第4季並沒有拍出戴安娜和查理斯大婚當日盛況,只輕描淡寫交代,令不少觀眾失望。(劇照)

劇中又講述在戴安娜和查理斯結婚前,曾經要求王室取消這個婚禮,而她和查理斯在婚禮綵排時也有爭吵。婚後,她已察覺到王室成員覺得她處事方式有別於王室而對她有成見,而她和查理斯於1983年帶著幼小的威廉王子外訪澳洲及新西蘭,期間雖然偶有甜蜜時刻,但夫妻仍吵架不斷,戴安娜的暴食症又發作。

此劇已在有關的幾集開場前加上提示字句,表明有飲食失調的情節,可能引起觀眾不安,有飲食失調相關問題的觀眾應尋求協助。不過,就仍然有觀眾覺得演員扣喉然後嘔吐的畫面太露骨。

現實中,戴安娜王妃早在1995年接受記者Martin Bashir 為 BBC One的《Panorama》節目做訪時已坦承患上暴食症多年。她直言這個暗病是由不愉快婚姻引致,自信低落令她要在食物中尋找安慰,但那種慰藉感很快消失,代之而起是吃得過量帶來的不安。惡性循環下,對健康帶來破壞。

戴妃又在1997年出版由 Andrew Morton所撰的傳記《 Diana: Her True Story – In Her Own Words》中指出最初是因為查理斯嫌她腰間多肉,她便開始關注體重,當然還有卡米拉的影響。戴安娜自言1981年2月首次為訂造婚紗而度身時,她是29吋腰,然而,到7月她結婚那天,腰圍已減至得23吋半。

原來劇集有關暴食症情節,是飾演年輕戴安娜的24歲女演員Emma Corrin研究角色後主動要求加插的。她認為有需要以「誠實方式」提及戴妃如何患上及對抗暴食症,好讓觀眾了解此位人民王妃私底下經歷著怎樣抑壓的情緒,因此,她主動向編劇表達意見要求加戲。

記者:胡慧雯