【腸扭轉】嬰兒嘴唇發紫腹脹嘔吐驚揭「腸扭轉」　醫生：或變短腸症會危及生命

▲ 腸扭轉嬰兒嘴唇發紫腹脹嘔吐，送院檢查驚揭「腸扭轉」。

小朋友腸胃不適，有可能是某些疾病的徵兆。台灣一名嬰兒出現嘔吐及明顯腹脹的情況，送急症室檢查後發現竟是「腸扭轉」，嚴重可令腸道壞死，或演變成短腸症。所幸嬰兒經緊急手術治療後，目前並無大礙。

台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰，日前於facebook專頁分享一宗病例，指一名嬰兒因哭鬧被，送到急症室，經初步評估，發現嬰兒哭時嘴唇會發紺（即變紫），且膚色呈現大理石斑，隨後被轉送到長庚醫院。

當時嬰兒有嘔吐及明顯腹脹的症狀，且整體狀況不好，吳醫生為其進行腹部X光檢查，發現嬰兒的腸道呈現條狀閱兵式排列的型態，於是再進行電腦斷層掃描，同時安排手術，結果診斷為「嬰幼兒腸道旋轉不良併中腸扭轉」。

吳醫生指，腸扭轉（Volvulus）是可以危及生命的急症，故被稱為「殺手級的腸道急症」，一般都需要以手術治療。而嬰幼兒之所以出現中腸扭轉，一般是由「腸旋轉不良」（Malrotation）引起。

腸旋轉不良不一定會發生中腸扭轉，但若是發生扭轉，易使嬰幼兒整個腸道壞死，或是變成短腸症。

不過，如果及早發現，可在6小時內將腸道轉回來，有機會恢復正常。他又提醒，發生中腸扭轉前，會出現某些徵狀，包括經常嘔吐，且嘔吐量亦相對較多，故必要時需進行腹部X光檢查，甚至電腦斷層掃描，以確定腸道結構是否正常。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康,立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：沈佩珊