【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯

▲ Vicky欣賞美國天才班老師的教學模式。

「愉快學習」，開開心心就學到嘢，邊個唔想。於是，happy school成行成市，間間學校都話要喺遊戲之中學習。冇錯嘅。只不過如果都將佢等同「遊戲學習」，咁就忽略咗精髓：愉快，即開心嘅感覺。有得玩，梗係好啦，但唔一定開心。玩完之後，即刻默書小測，攞低分就俾老師訓話。你話玩得盡興，定玩得心驚膽戰？所以「愉快學習」除咗重視「玩」，仲體現喺老師對學生嘅「讚賞同鼓勵」。

串錯字竟獲老師大讚

有一次我去接囡囡放學，老師話有個驚喜要話我知。佢遞俾我一幅囡囡嘅畫。佢畫咗三個人仔，中間嗰個嘅上面，寫咗4個英文字母：M、I、D、O。老師大讚囡囡，竟然識將middle串成mido。我一頭霧水，唔明白串錯字有乜好讚。點知老師話：「呢個錯體mido唔嘢少，證明囡囡領悟到發音嘅規律。」佢仲話：「喺呢個階段，唔需要刻意糾正，等佢大個啲，睇嘅書多咗，自然識得串。」

囡囡俾人讚，梗係開心啦。嗰次之後，佢嘅創作裏面，除咗有圖畫，仲多咗好多句子。其實依個就係分別。我細個嗰陣，學校真係好傳統，多數睇你錯喺邊，缺點係乜。寫錯字？返屋企改正10次。

面對美國「天才班」嘅順其自然，我佩服得五體投地。老師鼓勵你去嘗試，唔使怕做錯，最怕你唔敢去犯錯。處於呢種「唔怕錯」嘅環境，細路會變得更加主動，更加鍾意學嘢，有一種相信自己嘅快樂。

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父母心態決定子女境界

你班大人成日話：轉數快，撈得起。你逼個細路記生字，背乘數表，佢個腦只會越背越實。就好似我細個想留長頭髮，阿媽嫌難打理，就同我講：「等陣去飛髮鋪，叫師傅剪到啲頭髮好長好長，到時你就可以玩花式鬢辮啦。」我每次剪完髮都好失望，因為啲頭髮冇變長，反而仲短咗。

阿媽就安慰我：「下次我哋再搵個手勢好嘅師傅啦。」之所以講呢段傷心史，係想你諗吓，自己有冇做緊同樣荒誕嘅事？相悖嘅方法，只會南轅北轍，離目的地越行越遠。機械重複嘅訓練，只會令思維固化，絕非更加敏銳。日日搞到家嘈屋閉，犧牲咗親子關係，仲講乜「愉快學習」吖。

呢個社會你追我趕，好多父母都好焦慮，怕小朋友學得唔夠：乘數表背得唔夠熟，唐詩三百首淨係記得兩百首，唔記得莎士比亞嘅哈姆雷特講過啲乜，令仔女輸喺起跑線。其實，真正嘅起跑線係乜？就係你！父母嘅眼界同心態，決定阿仔阿女嘅境界。