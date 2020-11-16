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【星二代】曹格10歲女兒Grace遺傳媽媽優良因子　暴風抽高逆天大長腿超吸睛

親子 17:01 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

曹格10歲女兒Grace遺傳媽媽優良因子，逆天大長腿超吸睛。

馬來西亞歌手曹格與妻子吳速玲結婚12年，育有一對可愛子女Joe與Grace，曹格在2014年帶同子女參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》，一家人氣急升，當年只有3歲的Grace深受觀眾喜愛，肥嘟嘟臉圓圓的樣子俘虜不少人的心。6年過去，曹格日前上載Grace的近照，Grace已亭亭玉立，逆天大長腿更成為網民的焦點。

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曹格女兒Grace已亭亭玉立

曹格日前於Facebook上載父女一同逛街的照片，相片中Grace身穿白色T恤搭配短褲，腰間綁著薄外套，粉紅色袋子攜帶著寵物狗狗。戴著口罩的Grace與爸爸曹格同行，身高暴風式抽高，眼看已逼近爸爸的肩膀，纖幼的大長腿也成為網民的焦點，成功擺脫當年Baby Fat（嬰兒肥）及醜美的形象。而帖文最後還寫著「photo：Joe」，原來曹格所分享的一系列父女街拍照片，掌鏡者是12歲的兒子Joe。

Grace媽媽擁有一對勻稱的超長美腿。（媽咪速玲facebook）

而曹格的太太擁有176cm的身高，一對勻稱的超長美腿、水蛇腰的模特兒身材，難以讓人相信她已經是兩個孩子的媽媽。10歲的Grace身形纖瘦，大長腿完全是遺傳媽媽優良的因子。

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網民關注Grace的逆天大長腿

照片引來網民關注，不少網民驚呼Grace遺傳媽媽的優良傳統，「基因很強」、「這是姐姐嗎！完美的遺傳了媽媽的大長腿呀」及「你們家女生都是大長腿啊」。也有網民看好Grace長大後會是身材姣好的美人兒。

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責任編輯︰王明芳

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