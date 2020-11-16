【在家工作】WFH界線模糊令工作浸透生活　專家建議調整心態從容面對工作

▲ WFH界線模糊令工作浸透生活。(iStock)

新冠肺炎疫情持續已一段時間，遙距工作或多或少已成為新常態，視像會議更多取代實體會面，部分企業亦安排僱員在家工作，例如：有些外國大型企業更讓僱員本年底前也在家工作。最近，有外國職場聊天應用程式Blind訪問3000多位來自美國科技龍頭企業的員工，調查發現，近7成受訪者認為在家工作相比在辦公室工作更加疲倦。雖然遙距工作能省卻交通時間，然而有受訪者認為便利背後亦因而誕生更多視像會議及工作訊息，變相花更多時間溝通。讀者無論是否有同感，相信或多或少也有過以下兩個想法：

平衡工作與生活

過往，我們或許較容易將工作和生活劃分界線，但在家工作已令界線變得模糊，就像工作浸透生活。或許工作和生活再不容清晰地劃分，相反我們可以認真地計劃如何平衡工作與生活，例如：在處理工作事宜，專心處理，完成工作後，也需要專注生活細節。最重要是心態上也需要調整，不期望工作和生活可以劃分清晰界線，反而是更從容地面對工作。

保持在家工作效率

筆者也曾聽不少朋友道，在家工作的效率不及在辦公室，總有一些生活瑣事打擾工作，使不能專注。如遇到這個情況，我們可以盡可能在家中安排一個特定工作範圍，雖然香港家居面積多細小，即使是一張桌子也好，設定辦公位置後，也需要設定工作時間表，就如同在辦公室工作，每天有特定的用膳時間，上下午均編排工作。在省卻了通勤的情況下，我們可好好享用一頓早餐，並利用早上頭腦最清晰的時間，處理最繁複的工作，使提高工作效率。

最後，筆者祝願疫情盡快受控，讀者們工作愉快，人人有工開！