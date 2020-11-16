【DQ議員】垃圾徵費重選正副主席　建制未決定是否重頭審議法案

▲ 環境局副局長謝展寰(左)出席立法會垃圾徵費會議。（林宇翔攝）

隨著4名民主派議員被DQ，15位民主派議員總辭，並退出所有委員會，原本由泛民當選正副主席的垃圾徵費草案委員會，今日重新選舉正副主席。不在場的航運交通界議員易志明在沒競爭下當選主席，副主席則由漁農界議員何俊賢當選。

自由黨邵家輝提名易志明做主席，並引述易志明稱接受提名。負責主持會議的地產及建造界議員石禮謙一度忘記要宣布易志明當選，需由其他委員提醒，石禮謙笑稱：「宣布當選了，我哋自己人容易㗎。」其後飲食界議員張宇人提名何俊賢做副主席，何俊賢稱「我接受」，但隨後又搖頭小聲說道：「唔想坐，又係我。」

民建聯陳克勤提規程問題，希望主席釐清法案應承接之前的議程，繼續未完成的逐條審議，還是由頭開始。自由黨成員張宇人及邵家輝均表示，由於出現人事變動，應該由頭來過。

秘書處則稱，由於該問題在上次會議已決定繼續進行未完成的逐條審議，除非現時的法案委員會委員有共識，決定重新討論，或有動議撤回上次會議的決定，又指今日的會議並沒有相關議程，多位委員亦不在場，建議讓其他委員知道才討論。

環境局副局長謝展寰表示，委員會有許多新委員加入，或不熟悉相關討論，無論委員會會否由頭來過，稍後政府都會安排一次全面的介紹，讓新委員有全面了解。

副主席何俊賢表示，由於部分委員會退出，須和主席商量之後的會議如何運作，決定暫停會議。

另外，建制派何君堯和醫學界議員陳沛然申請加入委員會；至於已遞交辭職信的泛民議員今日沒有出席會議，若泛民議員退出委員會，屆時委員會將剩下19名委員，包括17名建制議員，以及2名非建制議員，即熱血公民鄭松泰和陳沛然。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林曉君