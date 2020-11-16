【流感疫苗】新手媽媽打流感針病危等換心續命　深情丈夫天天守候：只要她平安

▲ 台灣一名新手媽媽接種流感疫苗後，確診急性心肌炎病危，丈夫連日守候老婆身邊。

台灣一名28歲新手媽媽，日前接種賽諾菲流感疫苗後發高燒，其後證實急性心肌炎留院病危，苦等換心續命。自太太在ICU留醫後，丈夫一直守候在老婆身邊，更含淚表示自己曾在病床邊鼓勵她，跟她說初生的女兒跟她長得很像，鼓勵她要趕快好起來，帶女兒出去玩。

據台灣媒體「ETtoday」報道，新北市泰山區一名28歲年輕媽媽，上月5日在醫生建議下，到醫院接種「賽諾菲流感疫苗」，第二天發燒至攝氏38.5度，出現嚴重不良反應，確診急性心肌炎，將近一個多月時間在醫院ICU與死神搏鬥。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

該名媽媽今年9月誕下女兒，家人表示，她本應享受初為人母的喜悅，未料現時只能在病房苦等換心。太太連日留醫，丈夫憂心不已，透露自己每天也會去探望太太，為她按摩，跟她說話，給她正能量。為了向太太打氣，他更會在她的耳邊輕聲說：

妹妹長得很像你，你要趕快好起來，要帶妹妹出去玩。

他指女兒長得像太太，都有兩個梨窩，原本打算一家三口出去玩，享受親子時光，耐何現在都做不到，感到很無助，但即使要花多少錢去醫治太太，他也不在乎，一心只希望太太能早日康復。

5種人不宜接種流感疫苗

步入冬季流感高峰期，不少人會接種流感疫苗，但並非人人也適合接種流感疫苗，根據台灣衛生福利部疾病管理署資料，有5類人士不適宜接種，點圖即睇：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣