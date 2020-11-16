【勇抗殘障】天生無小腿骨僅靠雙膝爬行　2歲堅強女童忍痛截肢終學會走路

▲ 英國一名2歲女童天生無小腿骨，未能支撐走路，父母忍痛決定讓女兒截肢。

父母的心態絕對影響孩子抗病，英國一名女童天生無小腿骨，未能支撐走路，僅靠雙膝爬行。父母忍痛決定讓女兒截肢，認為截肢雖是可怕的決定，但手術痛苦一次換來女兒之後可裝上義肢走路，對她人生長遠是好事。

父母最艱難的決定

據英國《鏡報》報道，現年3歲的女童Freya Gibbs於2017年9月出生，醫護人員發現她的雙腿發育不正常，小腿沒有脛骨。Freya的父母Danielle與Michael因為女兒的狀況而不斷研究，並設法找專家求助。專家看到Freya雙腿的照片後，建議他們帶女兒看骨科專科醫生，證實她的脛骨尚未形成。

▲ 2歲的Freya截肢後學會走路。（影片截圖）

Freya只能靠膝頭在家裡爬行，但雙腿擋著她的路，有時小腿會夾在門框上令她跌倒。媽媽Danielle指出︰

看到她這樣很傷心，小腿反而阻礙了她行動，因此我們做了一個令人心碎的決定。

她與丈夫Michael同意讓當時18個月大的女兒截去小腿，以結束她的痛苦，將來可以裝上義肢學走路。

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裝上義肢走路跑步

這名小戰士在2歲時，截肢後僅僅6個月左右已慢慢適應，並學會走路了。當Freya截肢後邁出不再感到痛苦的第一步時，父母聽到她喜悅的笑聲，頓時放下心頭大石，因為他們曾經擔心無法看到女兒走路的一幕。

Freya在去年8月獲得人生第一套義肢，僅僅練習了幾天，她就學會了用義肢走路，並與8歲的姊姊Olivia牽手一起散步。當Freya第一次在室外走動，爸媽都緊張到握著手，感到這簡直是一個奇蹟，他們為女兒感到自豪。Danielle有感而發︰

我們看到Freya和其他同齡孩子一樣奔跑，亦如她一直所願，能跟姊姊一起走、一起跑，我們就知道做了正確決定。

姊姊Olivia非常愛錫妹妹，Danielle認為Freya這麼快復原並學會走路，要歸功於Olivia對妹妹的愛護與陪伴。

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責任編輯︰王明芳