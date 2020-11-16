  • 24°C
香港時間 : 20201116日 (一) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金童玉女】湯洛雯踢爆丁子朗有女朋友　分隔兩地與林宣妤靠視像互相傳情

娛樂 17:07 2020/11/16

分享：

熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

丁子朗被踢爆與林宣妤交往。

新一代男神丁子朗（Karl）早前公開表示一直視靚湯湯洛雯為心目中的女神，今日（11月16日）他終於有機會與湯洛雯合作，一同出席腕表宣傳活動，首次可以與與女神合作，丁子朗難掩激動之神，全程口窒窒，表示：「好開心、好興奮。」

當被問女神湯洛雯已有男友馬國明，會否因此感到失望？丁子朗稱作為粉絲，只會希望女神開心、幸福。可是靚湯卻突然踢爆：「你不是也有女友嗎？」即令丁子朗臉紅尷尬。

【新一代小鮮肉】丁子朗加國返港追夢遭反對　以工作成績爭取父母支持【有片】

丁子朗面對女神湯洛雯既興奮又緊張。（東星圖片）

【反黑路人甲】大馬女神林宣妤演三小姐人氣急升　與TVB提早完約返大馬讀營養學【多圖】

金童玉女分隔兩地

2016年參加香港先生入行的丁子朗，一直被傳與2016年華姐冠軍、大馬女神林宣妤（Serene），在今年6月，身處馬來西亞的林宣妤越洋送手繪生日卡予丁子朗，丁子朗亦在社交平台分享並寫上「Till we fly again」及心心符號，似乎有所暗示。

當時丁子朗回應TOPick解釋為何寫上「Till we fly again」指：「其實是引用國泰航空campaign 的一句，希望可以再次飛，親身再說向她說謝謝。」

他並稱與林宣妤的關係只是朋友：「朋友知我生日，所以送禮物給我，她也時常送自己的畫作給朋友。」

林宣妤在今年6月畫畫送給丁子朗作生日禮物。（Instagram圖片）

可是今日卻被湯洛雯當場踢爆有女友，被問他與緋聞女友林宣妤是否真的拍拖，他口窒窒地再一次稱對方是很好的朋友，他更救靚湯解圍，問她應該怎樣回應，靚湯卻稱：「我直認㗎！你都直認啦！」

丁子朗便坦承林宣妤在香港的時候，二人有相約食飯。不過現在因為疫情關係，兩人分隔香港與馬來西亞，不過Karl表示他們可以透過視像通話及WhatsApp保持聯繫。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

分別選美來港發展

丁子朗2016年起從加拿大回流香港發展演藝事業，當時只有18歲的他暫停修讀滑鐵盧大學的環球經濟系學位，獨自回港參加香港先生比賽，最終奪得亞軍繼而入行。

丁子朗受大台力挈，演過台慶劇《再創世紀》、《解決師》等，亦擔任大目《森美旅行團》系列及台慶主持。

林宣妤出生於馬來西亞，在泰萊大學修讀食物及營養學系。2016年，她奪得《Astro國際華裔小姐競選》冠軍後代表吉隆坡參加《國際中華小姐競選》，奪得亞軍並加入TVB，暫停學業正式來港發展。

參演劇集《她她她的少女時代》、《反黑路人甲》，以及現正播出《使徒行者3》。不過在2020年5月底，她在與TVB經理人合約結束後，選擇離開大台返馬來西亞繼續發展演藝事業。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
今日 15:13
【姊妹反目】湯洛雯暗示被心穎unfollow　傳為馬國明反目靚湯交代跟好姊妹關係
【新一代小鮮肉】丁子朗加國返港追夢遭反對　以工作成績爭取父母支持【有片】
18:32 2019/12/13
【新一代小鮮肉】丁子朗加國返港追夢遭反對　以工作成績爭取父母支持【有片】
【大馬女神】林宣妤曾患暴食症食完即扣喉　Serene靠做運動走出陰霾
18:55 2019/11/19
【大馬女神】林宣妤曾患暴食症食完即扣喉　Serene靠做運動走出陰霾
丁子朗 林宣妤 娛樂人物職業 演員 緋聞 拍拖 使徒行者 她她她的少女時代 開心速遞 電視劇

最高瀏覽

【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
15:54 2020/11/15
【洗米華情人】Mandy Lieu豪花二億購莊園打造農場　昔日「最強小三」近照曝光被指老態盡現
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
11:40 2020/11/15
【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】
【奇蹟生還】泰國遭狠夫推落懸崖奇蹟生還　孕妻口述被殺細節︰親吻我作死亡告別
17:00 2020/11/15
【奇蹟生還】泰國遭狠夫推落懸崖奇蹟生還　孕妻口述被殺細節︰親吻我作死亡告別