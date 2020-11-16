【金童玉女】湯洛雯踢爆丁子朗有女朋友　分隔兩地與林宣妤靠視像互相傳情

▲ 丁子朗被踢爆與林宣妤交往。

新一代男神丁子朗（Karl）早前公開表示一直視靚湯湯洛雯為心目中的女神，今日（11月16日）他終於有機會與湯洛雯合作，一同出席腕表宣傳活動，首次可以與與女神合作，丁子朗難掩激動之神，全程口窒窒，表示：「好開心、好興奮。」

當被問女神湯洛雯已有男友馬國明，會否因此感到失望？丁子朗稱作為粉絲，只會希望女神開心、幸福。可是靚湯卻突然踢爆：「你不是也有女友嗎？」即令丁子朗臉紅尷尬。

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▲ 丁子朗面對女神湯洛雯既興奮又緊張。（東星圖片）

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金童玉女分隔兩地

2016年參加香港先生入行的丁子朗，一直被傳與2016年華姐冠軍、大馬女神林宣妤（Serene），在今年6月，身處馬來西亞的林宣妤越洋送手繪生日卡予丁子朗，丁子朗亦在社交平台分享並寫上「Till we fly again」及心心符號，似乎有所暗示。

當時丁子朗回應TOPick解釋為何寫上「Till we fly again」指：「其實是引用國泰航空campaign 的一句，希望可以再次飛，親身再說向她說謝謝。」

他並稱與林宣妤的關係只是朋友：「朋友知我生日，所以送禮物給我，她也時常送自己的畫作給朋友。」

▲ 林宣妤在今年6月畫畫送給丁子朗作生日禮物。（Instagram圖片）

可是今日卻被湯洛雯當場踢爆有女友，被問他與緋聞女友林宣妤是否真的拍拖，他口窒窒地再一次稱對方是很好的朋友，他更救靚湯解圍，問她應該怎樣回應，靚湯卻稱：「我直認㗎！你都直認啦！」

丁子朗便坦承林宣妤在香港的時候，二人有相約食飯。不過現在因為疫情關係，兩人分隔香港與馬來西亞，不過Karl表示他們可以透過視像通話及WhatsApp保持聯繫。

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分別選美來港發展

丁子朗2016年起從加拿大回流香港發展演藝事業，當時只有18歲的他暫停修讀滑鐵盧大學的環球經濟系學位，獨自回港參加香港先生比賽，最終奪得亞軍繼而入行。

丁子朗受大台力挈，演過台慶劇《再創世紀》、《解決師》等，亦擔任大目《森美旅行團》系列及台慶主持。

林宣妤出生於馬來西亞，在泰萊大學修讀食物及營養學系。2016年，她奪得《Astro國際華裔小姐競選》冠軍後代表吉隆坡參加《國際中華小姐競選》，奪得亞軍並加入TVB，暫停學業正式來港發展。

參演劇集《她她她的少女時代》、《反黑路人甲》，以及現正播出《使徒行者3》。不過在2020年5月底，她在與TVB經理人合約結束後，選擇離開大台返馬來西亞繼續發展演藝事業。