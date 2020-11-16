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30歲男子涉眾籌洗黑錢被捕　戶口逾500萬元遭警方凍結

社會 16:42 2020/11/16

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鄧凱彤(左)表示，警方懷疑有人利用市民大眾的同情心，以自己經濟出現困境為幌子，掩飾非法資金來源。(香港警察 fb)

警方昨日(15日)拘捕一名男子，指他涉嫌以眾籌為由「洗黑錢」，涉及約587萬元，警方現正追查資金來源及方向。據悉，被捕男子為前小學教師﹑香港沙灘排球代表楊博文。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，今年9月上旬該名30歲被捕男子聲稱因一宗襲警案被定罪而失去工作，遂透過社交平台向公眾籌取50萬元作家人生活開支，並向公眾提供其銀行戶口資料作收款用途。經調查後，警方發現被捕男子在今年9月至10月期間，其銀行戶口共收取了約587萬元，與其眾籌要求的50萬元金額不相符，懷疑有人利用市民大眾的同情心，以自己經濟出現困境為幌子，去掩飾非法資金來源，並利用銀行戶口作洗黑錢活動，故以「洗黑錢」罪名把他拘捕。

警方檢走他的電話﹑銀行卡﹑銀行文件等等，同時凍結其銀行戶口內的507萬元。消息指，被捕男子與家人名下共有2個物業單位，包括1個非自住單位，總值約1,300萬元。

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責任編輯：蘇文軒

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