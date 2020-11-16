【新冠疫苗】輝瑞疫苗有望年底面世　研發者料明年冬天可回復正常生活

▲ 輝瑞疫苗有望年底面世，研發者料明年冬天可回復正常生活。

美國藥廠輝瑞（Pfizer Inc.）與德國生物科技公司BioNTech合力研發的疫苗取得突破性進展。BioNTech創辦人沙欣（Ugur Sahin）日前表示，假如一切順利，疫苗有望在今年年底面世，又指如接種率高，預計明年冬天可以回復正常生活。

沙欣接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，有信心疫苗能夠將病毒的傳播率降低50%，阻止接種者出現病徵。他稱，如果一切順利，疫苗可望在「今年底，明年初」交貨，目標是明年4月前全球派發3億劑。

不過，他指今年冬天的疫情仍然嚴峻，因為短時間內疫苗未必可發揮很大的作用，預計到了明年夏天，傳染率才會下降，「最重要的是必須在明年秋冬之前提高疫苗接種率」，如果接種率高，有信心明年冬天可回復正常生活。

保護效用率高達90%

輝瑞早前公布新冠疫苗傳出好消息，第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率（efficacy rate）高達90%。

有關測試共有43,538位參加者，委員會評估了當中94名確診新冠肺炎的人士，參加者要先後接種兩劑疫苗，分別接受相關疫苗及安慰劑。之後對比接種疫苗的人，與只接種安慰劑的確診個案，發現在接受第二劑疫苗7日後，疫苗的效用會有超過90%。代表接種首劑疫苗的28天後，就可達至預防感染的效果。

初步定價152港元

專家仍在搜集安全及附加的數據，疫苗的最終有效率可能有不同，但目前仍未發現安全問題。輝瑞計劃在獲得兩個月的數據後，向食品和藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。根據目前推算，輝瑞將於2020年生產最多5千萬劑疫苗，並於2021年生產最多13億劑。

輝瑞藥廠及BioNTech早前與美國政府簽定協議初步定價，每劑19.5美元（約152港元），共要接種兩劑。

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責任編輯：羅嘉欣