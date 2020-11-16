【踩過界II】監製林志華讚楊卓娜演喊戲感染力強　爆秦沛緊張姜麗文偷偷探班　

▲ 《踩過界II》監製林志華披露劇中詳情。

近日TVB台慶劇《踩過界II》播映中，今次除「正義鐵三角」盲俠文申俠（王浩信飾）、癲姐（蔡思貝飾）、GoGo（張振朗飾）外，《踩過界II》加入不少新角色。

《踩過界》系列監製林志華早前接受TOPick訪問，點名大讚今輯新加盟飾演「女盲俠」的張曦雯夠勤力外，亦透露演盲俠師傅的秦沛跟女兒姜麗文將首度同場。另外，每個單元的主角亦戲味甚濃，當中「御用寡婦」楊卓娜再演單親媽媽，亦不乏催淚的動人場口。

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▲ 王浩信、蔡思貝及張振朗於劇裡為「鐵三角」組合。

【踩過界II】王浩信+蔡思貝+張振朗為弱勢爭公義 張曦雯+秦沛加盟演出

張曦雯表現優異

承接上一輯《踩過界》的主題，林志華謂《踩過界II》依然透過平權案件探討偏見、歧視及弱勢社群，除王浩信、蔡思貝及張振朗「鐵三角」外亦加入不少新角色，包括張曦雯、秦沛、姜麗文、簡淑兒等等，當中張曦雯演的大律師Eva戲份甚重，跟王浩信有不少對手戲。

林志華說：「起初我擔心她能否應付法庭戲份，她始終是『鬼妹仔』一名，結果那三、四頁法庭戲對白難不到她，原來背中文對白她沒難度。」

監製林志華對張曦雯的表現很滿意：「超出我預期，她很謙虛、努力及誠懇，跟秦沛和『鐵三角』對戲前亦做足功課。而Paul哥亦是仁慈的前輩，很有耐性跟後輩研究角色。」

▲ 張曦雯於劇中佔戲甚重。

秦沛姜麗文演對手戲

秦沛於戲裡飾演「文申俠」的師傅簡sir，他是一名資深大狀，林志華謂找Paul哥演可謂不二之選：「我們選角時覺得Paul哥很適合演，因為盲俠在第一輯裡是天下無敵，去到第二輯要為他找一個對手時，需要一個非常有份量及有氣場的人，觀眾才看出劇集的張力。」

而秦沛的女兒姜麗文於劇裡飾演重案組督察，兩父女於唯一場戲裡碰頭，林志華大爆秦沛很著緊女兒，他說：「Paul明白作為演員甚麼也要做，但作為父母看到女兒要應付危險動作或辛勞的準備功夫時，他心裡會感到囉囉孿，會扮路過來探女兒，看到他們很關心對方。」

▲ 秦沛飾演資深大律師。

探討社會問題

除姜麗文外，簡淑兒亦是新加盟的演員，形象驕滴滴的她今次挑戰大狀角色，林志華說：「樣子標緻的她常被派演一些可愛的角色，藉著今次她希望大家別帶著偏意，其實她可演到其他角色。劇中的她表面上是一個公主型的女生，但上到法庭可以雄辯滔滔，為弱勢社群發聲，而她完全演得到。」

有別於上一輯，今次的單元個案以刑事案件為主，希望更引起觀眾共嗚。當中一集為「老翁殺妻案」，胡楓跟雪妮飾演一對耆英夫婦，監製想令人反思長者的問題。

他說：「可能在別人眼裡，兩老相互照顧是好事吧，當中會涉及健康和經濟問題，是否解決了這些問題就可以呢？我覺得不是吧，人人也會老，年老了就變成弱勢社群，我們不應該覺得他們是社會包袱，其實他們是社會以及我們人生的一部份，大家相互關心，才會令我們人生變完整，希望大家思考這問題。」

▲ 胡楓跟雪妮劇中演一對夫婦。

林志華亦推介另一單元案件「PTGF自殺案」，鄧卓殷飾演的陳詩涵擔任出租女友，最後抵受不到網絡欺凌而自殺，飾演母親的楊卓娜經歷喪女之痛，亦為自己的言論而感內疚。

他說：「楊卓娜在劇中有量喊戲，而她演得很入心，表現到那種內心撕裂般的痛楚，雖然她做錯了事，但大家不會怪責她。我跟楊卓娜之前合作過，覺得她的演繹方式很有感染力，很適合演這角色。」

▲ 林志華大談拍攝《踩過界II》的點滴。

說到近年的網絡欺凌對青年人的傷害，林志華有其看法，「其實真正對青少年最大影響的是最愛他們的人，父母在當中扮演重要角色， 一方面保護兒女免受網絡欺凌，但語言暴力對年青人的影響更大，尤其自己最信任的人講到傷害性的說話，無心之心卻令兒女牢記在心裡，對他們的影響好大。」

記者：游艾維