內地學者稱支聯會涉違港區國安法　屬顛覆中國顏色革命組織

▲ （經濟日報資料圖片）

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍今日在報章撰文，稱支聯會的行為是雙重違法，「既違反本地多部法律，也違反國安法」，直言支聯會行為涉危害國家安全，保安局局長可禁止運作。

田飛龍指，支聯會長期以「愛國民主」為名，從事顛覆性政治活動，認為支聯會未能守住法律邊界，一再突破法律，將顛覆性綱領和意圖，轉變為具體化的抗爭行動，走向與一國兩制及國家安全利益，相對抗的境地。

他認為，支聯會以民主方式，顛覆國家政權，幾乎每場抗爭活動都有份參與，行為亦涉危害國家安全，在港區國安法生效後，亦繼續從事觸犯港區國安法的違法行為，如接受外部勢力捐贈資助、籌辦「六四記憶人權博物館」，是傳播不實及具煽動性的歷史信息，煽動對中央政府的仇恨情緒、維持「五大綱領」，是繼續從事具有顛覆性、顏色革命色彩的「民主中國」範疇的激進運動。

田飛龍認為，有相當部分行為，發生在港區國安法生效前，是無法運用港區國安法懲治，但香港本地法律仍可追訴，直言規制支聯會，是依法清理危害香港民主秩序、國家安全的極端化組織與行為，確保香港民主、政治自由表達在合法範圍內有序進行。

支聯會主席李卓人認為，田飛龍說法是製造恐懼，認為政府已經動用本地法律針對支聯會，例始今年的六四晚會因疫情被禁，事後多名民主派人士被捕。他強調，會堅持到維園燃點燭光。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤