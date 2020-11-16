【港大藏屍案】張祺忠供稱自覺不「廢」 遭妻子辱罵感生氣難過

▲ 香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（16日）於高等法院續審。

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（16日）於高等法院續審。被告今接受控方盤問時供稱，他不時遭妻子以「廢」和「x街」等說話辱罵，雖然他自覺並不「廢」，但仍會感到生氣難過。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

控方今盤問被告時指，被告作為一個辯方口中的聰明人，有否想過與妻子離婚，或要求妻子停止辱罵他。被告回應指從未想過與妻子分開，一向的做法都是等事情過去便算，承認的確沒有正視問題。

控方指被告多年來應該已習慣妻子的不合理行為，被告回應指「唔可以話慣咗，因為我係會嬲嘅，不過我嬲完之後都改變唔到」。被告又指，妻子於早期沒那麼多指指點點和批評，後來他面對這些挑剔時的反應亦有改變。

控方又指出，被告曾供稱妻子會以「x街」等字眼辱罵他，但事實上「x街」只是常見的廣東話俗語，甚至稱不上是髒話。被告回應指他不知道該如何定義，但他認為是侮辱。控方又指雖然死者不時罵被告「廢」，但實際上被告並不認為自己「廢」，其自尊心亦沒有因此受損。被告回應指他當然不覺得自己「廢」，但被辱罵時仍會感到生氣難過。

控方盤問時又質疑被告雖然持有5個物業，但現金流比較差，控方指出被告只將其中4個物業出租，截至案發前，他每月的租金收入為10.7萬元，但每月所有物業供款共13.7萬元，因此租金收入不足以支付按揭供款及管理費等，被告同意說法。

控方又指，至案發前，被告每月需支付的貸款還款額為12萬元，因此其流動資金情況很差，被告同意指他一直沒有太多現金在手。案件明（17日）續審。

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記者：楊詠渝