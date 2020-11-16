【校長專欄】盜用同學電郵傳惡作劇訊息　感恩學生願自首：是你自己幫了自己

▲ 林校長表示，只要學生願意認錯，承擔責任，老師一定會陪伴面對。

一個既有父母心腸又能專業教導的老師，在學生犯錯的時候，既展現對孩子犯錯的著急外，亦能給予孩子適切教導，讓孩子改過自新。

在十月份的一個下午，身為學校級訓輔的許老師收到一位老師的求助，知道班中有學生寄了一封不適切的電郵給全班同學。但老師致電該名學生的時候，學生表示電郵不是由他寄出，在老師與該名學生通話期間，電郵繼續有不適切電郵寄出，顯然，該名學生電郵戶口被盜用。

▲ 林校長不時與學生聊天分享。（湯炳強攝）

盜用同學電郵

該名學生的家長十分憤怒，表示會報警處理。班主任除了擔心被不適切取用電郵戶口學生的情緒外，也擔心不適切取用他人電郵戶口的學生，所以班主任請求家長給學校一些時間，讓學校調查處理。

許老師以級訓輔的身分，進入教室，動之以情，告訴學生不適切取用他人電郵戶口發出不適切電郵要承受的嚴重後果，希望涉事同學能坦白，學校一定會給予改過自新的機會。許老師既心痛，也很擔心，怕學生會因為無知而負上法律責任，希望涉事同學能在小息時來找許老師。

▲ 林德育校長表示，以寬容的心對待孩子，他們可學懂如何包容別人和關愛別人。（湯炳強攝）

老師力勸自首

學校訓輔主任、許老師以及班主任都恆切地為孩子祈禱，希望涉事同學能站出來承認自己的錯失。在第二天早上，訓輔主任、許老師及班主任都懷著忐忑的心情等待著孩子迷途知返。當時老師們感覺好像要赴刑場的母親，覺得即將接受懲罰的是他們自己一樣！後來，有一個孩子來找許老師，老師問他：「是你嗎？」他竟然回答說：「是！」

當時，許老師懷疑是否聽錯，再重新問一次，孩子承認了。當時老師的感覺很開心，滿心感恩。許老師激動地告訴孩子：「孩子！是你自己幫了你自己！」而那個孩子告訴許老師：「老師！其實我害怕了兩天，現在終於放下心頭大石！」許告訴他，所有人都會犯錯，只要願意承認並承擔應付的責任，老師一定會陪著他去面對。

以寬容的心對待孩子

孩子勇敢地承認了，當中有一份很堅實的信任，孩子相信老師會幫助他，就如孩子對父母的信任一樣，孩子看見許老師對他們的著緊，期望孩子能有改過的機會，給予適切的教導。這個孩子除了寫道歉信給相關同學外，他每天還會替幫班中的同學補習。他希望自己能將功補過。

由此可見，許老師給了孩子一個改過自新的機會，孩子給了許老師一個驚喜。人誰無過，只要我們像訓輔主任、許老師、班主任一樣以寬容的心對待孩子，他們就會從中學懂如何包容別人和關愛別人！

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撰文：林德育校長、許淳萍老師 將軍澳循道衛理小學