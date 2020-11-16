7男女涉8.31港島區參與暴動受審　控方指沒有影片拍下被告任何暴力行為

▲ 首被告陳佐豪。（梁偉榮攝）

去年8.31有人發起於港島多處遊行及集會，7名男女被指於當晚在銅鑼灣及灣仔一帶暴動，案件今（16日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，案發時有人在希慎廣場外投擲汽油彈，各被告則出現在非常接近暴動發生的地點，他們角色為支援、鼓勵或教唆參與暴動人士。法官問及現場片段有否拍攝到被告作出暴力行為，控方表示沒有。

7名被告為陳佐豪（24歲；運輸工人）、金君卿（33歲；商人）、劉宇軒（22歲；學生）、郭美均（20歲；學生）、許智鋭（21歲；學生）、陳子揚（39歲；裝修工人）、鄒咏霖（23歲），同被控1項暴動罪。控罪指，7人於2019年8月31日，在銅鑼灣記利佐治街連同其他人參與暴動。首被告另被控於同日，在百德新街無牌管有1部無線電通訊器。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

控方開案陳詞指，當日下午約有300人聚集在希慎廣場外的軒尼詩道，有人堵路，部分人向警方方向投擲磚及汽油彈等，事件明顯演變成暴動。

控方指，警方在崇光百貨外的軒尼詩道清場，並於晚上8時半開始發出警告，表示會驅散在場示威者，水炮車發射藍色水劑，水炮車的鏡頭拍下清場過程。

控方續指，現場仍有逾百名示威者，各被告繼續集結在記利佐治街及拒絕離開。及至晚上9時，有人向路上的路障投擲汽油彈，有人向警察叫罵，警方於警告無效下，開始向示威者推進。

身處人群中的被告向記利佐治街及百德新街逃跑，及後被警員制服及拘捕，被捕位置與縱火地點相當接近。控方指他們身上持有的裝備包括頭盔、眼罩、護甲、防煙口罩等，首被告另被搜出對講機。

控方續指，7名被告在明知現場有暴動情況下，選擇出現在現場，當時暴動已持續一段時間。控方指要證明被告參與暴動的3項證據包括，被告出現的地點非常接近暴動發生的地點，即記利佐治街1號，而被告身穿的衣物及管有的裝備，首6名被告被捕前亦有逃避警方追捕。控方指法庭可推論被告有參與暴動，而控方認為被告與他人共同犯罪，包括支援、鼓勵或教唆參與暴動人士。

代表首被告的資深大律師潘熙指出，辯方需要控方澄清暴動發生的範圍，以及控方認為現場是否有非法集結。

控方解釋會聚焦發生於當晚8時15分起發生在記利佐治街1號、崇光百貨對開交界位置、東角道及怡和街範圍內的暴力行為，控方並非指控現場發生非法集結。法官姚勳智問及，現場片段有否拍攝到被告作出暴力行為，控方表示沒有。聆訊明（17日）續。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂