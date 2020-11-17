【逆轉人生】劏房小子中三輟學變身珠寶大王　沈運龍闖沙特創業遇導彈險遭斬首

▲ 中三綴學的沈運龍，憑著不怠慢的精神，在沙特創出自己的事業，曾與飛彈擦身而過、險遭斬首的經歷，為他帶來不一樣的姿采人生。

怎樣的人生才算傳奇？古珀行珠寶有限公司總裁沈運龍的經歷，就精彩得可以拍成電影。自小在劏房環境長大，40年前20出頭的時候，被公司派到沙特阿拉伯做「開荒牛」，但卻因為文化差異犯上官非，差點被斬首，險喪生飛毛腿導彈之下，又曾被騙去8間珠寶店。見慣大場面的他悟出人生道理︰「盡人事，聽天命，做好現在，放眼將來。」

▲ 1984年，沈運龍已成功在沙特阿拉伯開設了3間零售店。（受訪者提供）

沈運龍中學的時候，因為家中經濟陷入窘境，因此中三便輟學出來工作幫補家計。小時候作文寫「我的志願」，他已經立志要成為一個商人。

原來這是緣於某年到一位富貴親戚家裏拜年，對方營商，住宅又大又豪華，而餐桌上放了一個插滿劍蘭的大花瓶，劏房長大的沈運龍從未見過這樣的華麗畫面，於是他知道做生意可以變得富有，這顆從商的種子打從那天起就埋於心中。

年紀小小的他又確有生意頭腦，「中二那年，一天在工廠外的垃圾房發現數十個有瑕疵的水晶球擺設被棄置，於是便拾回家，一直保留著直至農曆新年時再拿到年宵市場擺地攤，結果我短短一小時便把水晶球全部賣出，無本生利賺了$300多元！」沈運龍提起往事依然得意。

到沙特阿拉伯工作改變一生

1978年沈運龍21歲，被當時的公司派到沙特阿拉伯一家砂石磚廠工作，當年「沙特阿拉伯」這個地方幾乎沒有香港人聽過，但由於公司所開的條件實在優厚，沈運龍便決定出外闖闖。

▲ 2016年，沈運龍在中東阿布扎比、杜拜、巴林等地開設「LIFESTYLE Fine Jewellery」珠寶店，有阿聯酋經濟部副部長到場剪綵，高峰期有35間專門店，因而被稱為珠寶界的「中東王子」。（受訪者提供）

縱然沒有學歷光環，但沈運龍非常勤奮好學，學習阿拉伯語之餘，又請教工程師有關水泥砂石的知識，還憑著才智突破公司銷售額，於是很快便令公司的業務起飛，兩年後他的年薪已由3萬多元加至10多萬元（等同現在的百萬年薪），對於一個中學未畢業的20多歲年輕人來說，簡直是做夢都沒想過，這大抵跟他的個性有關。他說︰

我小時候從來沒有埋怨過自己的家境，只知道世界艱難，所以不敢怠慢，只要有機會就會去試去做。

兩年的合約期滿了，沈運龍認為沙特阿拉伯商機無限，便決定留下來，一留便是10多年。

逃過被斬首厄運

沈運龍在彼邦繼續憑著敢於冒險和拼搏精神，經營過不同範疇的生意，但事情並非一帆風順。他就試過看準李小龍熱潮而售賣一款中國功夫鞋，賣過盤滿缽滿，但當地人卻發現鞋底坑紋磨蝕後，竟出現看起來像「阿拉真神」的字樣，令沈運龍差點因褻瀆神明罪而被斬首。

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他又於1990年兩伊戰爭期間，看著一枚飛毛腿導彈在自己住所的50米外爆開，住所受到波及而附近一帶被夷為平地。在沈運龍離開沙特阿拉伯前的幾年，他選擇了專注經營珠寶生意，同樣做得有聲有色，但卻因而被不法之徒打主意，結果8間珠寶店被騙去，損失數千萬元。

杜拜推珠寶外賣服務

經過10多年人生的高低起跌，上天終於讓沈運龍安定下來，他成立的古珀行珠寶有限公司以香港為基地，業務遍布中東多個地方，因此被稱為珠寶界「中東王子」。他還創立了珠寶品牌「冠玲瓏」，成為唯一一個可於瑞士巴塞爾鐘錶珠寶展一號館參展的香港品牌。

沈運龍回顧自己的營商成功之道，其中一點是唯才善用，而且跟員工之間講求互信，他幸慶下屬能全心全意為公司。

▲ 這枝打破健力士紀錄、全球最多寶石的結他，由著名音樂人雷頌德先生設計，採用了1.6公斤白金及400卡鑽石製造，Michael Jackson及他兄長Jermaine Jackson（左）都曾用來演出。（受訪者提供）

沈運龍更在本港開設了冠玲瓏鑽石博物館，館內的展品大部分都取得健力士世界紀錄，例如最多寶石的結他、最高身價的高爾夫球桿及最多鑽石的馬桶等，非常有創意。

有經歷人生才精彩

對於今天的成功，沈運龍認為膽色、努力及幸運缺一不可，問到他有否後悔前半生選擇了一條崎嶇的人生路？他說︰

沒有後悔，我就是喜歡不同的經歷，人生才有姿彩，否則便很平淡。

每一次沈運龍遇上危機，他都會冷靜去想出辦法解決，他坦言雖然有時屢戰屢敗，但卻從不輕易放棄。而他的人生格言是︰

盡人事，聽天命，做好現在，放眼將來，千萬不要急功近利。

記者︰Maria