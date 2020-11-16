【護膚品優惠】First Aid Beauty感謝祭第二賞　5款限定套裝登場【附優惠詳情】

▲ First Aid Beauty推出一周年感謝祭第二賞，帶來５款限定套裝。（圖片由FAB提供）

美國護膚品牌First Aid Beauty（FAB）繼上月推出一周年感謝祭之後，11月再帶來「第二賞」，推出5款節日限定套裝，滿足不同肌膚的需要。

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▲ FAB特別版Tote Bag。（圖片由FAB提供）

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責任編緝：胡嘉儀