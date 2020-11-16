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【護膚品優惠】First Aid Beauty感謝祭第二賞　5款限定套裝登場【附優惠詳情】

休閒消費 18:10 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

First Aid Beauty推出一周年感謝祭第二賞，帶來５款限定套裝。（圖片由FAB提供）

美國護膚品牌First Aid Beauty（FAB）繼上月推出一周年感謝祭之後，11月再帶來「第二賞」，推出5款節日限定套裝，滿足不同肌膚的需要。

點擊圖片看5款節日限定套裝：

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網店優惠

於First Aid Beauty網店買滿$1000，可享額外全單九折優惠，以及送FAB特別版Tote Bag一個。

FAB特別版Tote Bag。（圖片由FAB提供）

FACESSS門市優惠

購買滿$880，即送皇牌保濕產品強效保濕修復面霜一件（170g）、FAB限量特別版Tote Bag一個，以及可參加門市大獎賞，嬴取禮品包括強效保濕修復面霜（56.7g），或柔膚提亮去角質潔膚片（28 pcs），或溫和深層潔淨洗面乳（56.7g）。

First Aid Beauty官方網店請【按此】

First Aid Beauty專櫃

  • 尖沙咀海港城海運大廈2樓 FACESSS F49號舖
  • 銅鑼灣時代廣場4樓 FACESSS 05號舖

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：胡嘉儀

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