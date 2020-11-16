【護膚品優惠】First Aid Beauty感謝祭第二賞 5款限定套裝登場【附優惠詳情】
休閒消費 18:10 2020/11/16
美國護膚品牌First Aid Beauty（FAB）繼上月推出一周年感謝祭之後，11月再帶來「第二賞」，推出5款節日限定套裝，滿足不同肌膚的需要。
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First Aid Beauty專櫃
- 尖沙咀海港城海運大廈2樓 FACESSS F49號舖
- 銅鑼灣時代廣場4樓 FACESSS 05號舖
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責任編緝：胡嘉儀