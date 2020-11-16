周梓樂死因研訊續 警方曾於停車場截查1男子但無發現

▲ 現駐守鐵路警區的女高級督察葉寶琪今於周梓樂死因研訊作供。(陳國峰攝)

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（16日）午續。女高級督察供稱，她所帶領的小隊於事發當晚曾進入事發停車場巡邏，但期間只截查了1名男子，並沒有任何發現，該隊後於11時20分接報後，前往尚德商場接駁皇冠假日酒店的天橋支援，其後於翌日凌晨12時18分返回將軍澳警署，該隊當日沒有作出任何拘捕。

現駐守鐵路警區的女高級督察葉寶琪供稱，2019年11月3日，她當時駐守東九龍總區機動部隊D隊第2小隊，並擔任小隊指揮官，該隊當晚11時10分曾進入尚德邨停車場A作高調巡邏，惟期間僅截查了1名男子，並沒有任何發現，隨即放行。

葉續供稱，該隊後於11時20分接報前往尚德商場接駁皇冠假日酒店的天橋支援，當時天橋上已經有很多人聚集，而地面亦有人用鐳射筆照射警方，該隊在天橋上組成防線驅散，期間有隊員使用了1發布袋彈，該隊其後收到指示離開，並於翌日凌晨12時18分返回將軍澳警署。葉指當日該隊沒有作出任何拘捕。研訊明(17日)續。

死者周梓樂的父親周德明離開法庭時，呼籲如果當日有街坊看見事發情況或有更多資訊，請聯絡他或者死因裁判法庭，周父指希望可以找出真相，或者盡量接近真相，但指目前未有心理準備接受傳媒訪問。

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記者：王仁昌