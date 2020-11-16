【痛失雙親】父母100日內相繼染疫離世　4歲男童變孤兒與外婆相依為命

▲ 美國一名4歲男童的父母在100日內相繼染疫亡，他現時與外婆相依為命。

新冠肺炎疫情仍然肆虐全球，美國的疫情尤其嚴峻，當地一名4歲男童因疫情失去了一對好爸媽，他的父母在100日內相繼染疫亡，將於11月底迎來5歲生日的他頓變孤兒，現時與外婆相依為命。

100日內失去雙親

據英國《每日郵報》報道，來自美國德州的4歲男童Raiden Gonzalez，原本是一個快樂的小男孩，與爸爸和媽媽一家三口生活幸福，可是他的爸爸Adan於6月時不幸感染新冠肺炎去世，享年33歲，而他29歲的媽媽Mariah亦在10月時染疫亡，令他在100日內失去了父母。

男童現時與外婆Rozie Salinas同住，Rozie講述女婿和女兒先後染疫的情況。她指Adan是一名貨車司機，他的同事感染新冠肺炎，而他接受新冠肺炎病毒檢測後亦呈陽性反應。Adan於6月3日入住醫院，是醫院裡病情最嚴重的患者之一，更於短短4周後不敵病魔，在6月26日離世。

Raiden的29歲教師媽媽Mariah受丈夫突然離世打擊，悲傷不已，不過她仍振作起來，可惜她在數月後同告染疫，入院後不久便於10月5日去世了。

男童望父母能回來

Rozie受訪時表示孫兒很想念父母，尤其是媽媽，因為他從小就喜歡黏著媽媽︰

他希望媽媽能回來……我告訴他，他的父母現在是天使，在守護著我們。

外婆安排Raiden留在同一所幼稚園讀書，不僅因為校方照顧得他很好，而且知道他的處境。外婆現在是Raiden最重要的親人，Raiden對外婆而言同樣重要︰

孫兒是我前進的動力，他總是告訴我，他有多愛我，又感謝我照顧他。

11月底是Raiden 5歲生日，Rozie希望為孫兒舉辦一個特別的生日慶祝活動，讓他的生活增添幸福，她亦計劃稍後為女婿和女兒舉行紀念活動。

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責任編輯︰王明芳