男生背包藏天拿水罪成囚1年 　官指須阻嚇「蠢蠢欲動」擬犯案的人

▲ 男生涉背包藏天拿水等物品罪成，今於西九龍裁判法院被判監1年。(經濟日報資料圖片)

去年11月，便衣警在葵涌一茶餐廳內留意到23歲男生所攜背包有可疑，男生出門遭截查，並被搜出天拿水、布條及打火機等。涉案男生早前否認1項管有物品意圖損壞財產罪受審，今（16日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立，以及被判監1年。裁判官王詩麗指，她不接納辯方所指，被告背包被調亂，她認為被告犯案前有一定程度計劃，強調判刑須阻嚇「蠢蠢欲動」打算犯案的人。

被告為23歲被告程德俊，被控1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指他於2019年11月2日，在葵涌德士古道宏華大廈外管有1支噴漆、1個錘、內有500毫升天拿水的米酒樽、4條布碎及1個打火機，意圖損壞他人財產。

裁判官王詩麗今裁決時指，無證據支持辯方所指，被告的背包被人調亂，加上被告從茶餐廳出門至被搜查，均無發現背包被調亂，故不會接納被告拿錯背包的說法；被告背包同時藏有天拿水、打火機、布條等物品，並帶到公眾地方，認為被告將會使用物品，否則不會隨身帶備如此重物，裁定被告罪名成立。

辯方求情時指，被告在大學修讀社會科學，父母離異，與患病父親同住。被告熱心服務社會，曾兼職任區議員助理，一向熱心服務社區，原打算從事教育，但因本案而無法任職老師。

裁判官聽取求情後指，不會為被告索取感化及社會服務令報告，因與罪責不相符。她認為被告犯案前有一定程度計劃，攜帶高度易燃的天拿水亦有潛在危險，強調判刑須阻嚇「蠢蠢欲動」打算犯案的人，並確保公眾安全，判監1年，並拒絕其申請保釋等候上訴，被告即時入獄。

控方案情指，案發當日，1名便衣警在葵涌一間茶餐廳用膳，看見2名男子在餐廳進食，其中1人的背包，與他早前觀看示威現場片段中，示威者攜帶的背包同款，故特別留意兩人。其後再有4名男子加入，6人及後結帳離開茶餐廳，出門時看見其他警員便立即轉身急步離開，便衣警員追捕被告至後巷，並與其他警員先後將6人制服，事後在被告背包搜出涉案物品。

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記者：林欣樂