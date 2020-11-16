【月入7.8萬】千人爭做智能馬桶公司「糞便副總」　美女拍排便Vlog突圍

▲ 智能座廁公司Tushy早於今年7月招聘糞便事務副總裁（VP of Fecal Matters）在短短數星期內已有逾千名應徵者提交影片，最終由一位美國女性Lauren Fluker成功突圍。

智能座廁公司Tushy早於今年7月招聘「排糞大師」作其糞便事務副總裁（VP of Fecal Matters），應徵者只須年滿21歲，有年滿21至121年的排便經驗即可。這份破格的絕世筍工，毋須有學歷及工作經驗就可以月賺1萬美元（約7.8萬元），當然引來不少爭奪糞便副總一職！

據該智能座廁公司日前公布，他們在短短數星期內已有逾1000名應徵者提交影片，而最終成功突圍的就是一位美國女性Lauren Fluker，還公開了這位新上任的糞便副總所拍的影片。

影片中可見，這位新任糞便副總的拍片風格十分破格，除了拍片記錄在排便期間，大汗淋灕的真面目，原來她的背景來頭都不簡單，她在影片中提到自己是演員、主持人，以及前新聞記者，持有大眾媒體的學位。

按其招聘公告描述，糞便副總的工作任期為3個月，期間需要每日排便，測試各款智能座廁。工作範圍包括每日大約使用30至60分鐘排便、分析及記錄個人每日排便習慣、測試Tushy智能馬桶清洗臀部及其他浴室品牌產品，以及為公司社交媒體製作影片等。

糞便副總還需要擁有強勁的排便（poo-ject）管理能力及技巧的「排糞大師」，以及對醫學界的布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）有基本認識，如可以從排便的形狀、特徵等來描述，大概分辨腹瀉和便秘等；以及測試、揭露及解構有關腸道及臀部健康的種種「江湖傳聞」。

責任編輯：張寶燕