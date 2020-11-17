科研公司試驗養殖澳洲藍龍蝦　盼助漁業界轉型吸引年輕人投身

▲ 項目負責人李遠昇(左)(林宇翔攝)。

為履行機場三跑工程上的環保責任，機管局早前成立獨立的改善海洋生態基金及漁業提升基金，資助各種合資格並能改善西部水域的研究。其中於2019年起香港水產科研有限公司獲資助展開室內養殖澳洲咸淡水藍龍蝦試驗計劃，以提高香港養殖業的多樣性，期望能夠發展養殖澳洲咸淡水藍龍蝦的專業知識及技術，以提供就業機會及吸引年輕人投身漁業界。

香港水產科研有限公司於2019年向機管局申請資助養殖澳洲咸淡水藍龍蝦的試驗計劃，至今獲資助約166萬，在九龍灣的工廠大廈租借地方，由2019年7月至2020年6月共養殖約2,000隻藍龍蝦。

▲ 澳洲咸淡水藍龍蝦。(林宇翔攝)

團隊將藍龍蝦放在不同深度及密度的養缸中，起初其存活率只有5成，「牠們經常打鬥，造成斷手斷腳等傷亡，影響產品質素」，團隊其後在養缸中使用獨立膠盒養殖，亦利用水管為其建立藏身之所，成功將存活率提升至8成，「假以時日必會有更好的效果」。

團隊指，由於在室內養殖，易調較室溫、水溫及濕度等，發現利用循環水養殖系統能以較低的耗水及耗電量養殖藍龍蝦，而水深0.2米、水溫24至26度、酸鹼值7.5至8.0，每小時換水率2500公升能作為牠們最合適的生長環境。

項目負責人李遠昇表示，本港漁業一直以魚類養殖為主，惟近年面對魚類價格下降及極端天氣影響，故認為業界應探索養殖藍龍蝦等甲殼類作為新出路；藍龍蝦由只有3厘米的蝦苗生長至最長15厘米的成熟龍蝦，生長期需9至12個月，而成熟龍蝦的批發售價約30至50元，扣除成本後可有約18%利潤。

李指，經過一年的實驗及數據分析後，現時有100隻藍龍蝦仍繼續飼養，當中一半符合出售條件；團隊現時正著力推廣藍龍蝦養殖知識，將收集到的數據及資料製作成養殖手冊及短片，料有100名漁民受惠；盼可吸引到本地養殖場試養，尤其是年青一代投身漁業；又提到現已有一間大型漁場表示向他們招手。

該研究項目由機管局設立的漁業提升基金資助，機管局三跑道項目環境事務總經理李仲騰表示，「漁業提升基金」及「改善海洋生態基金」涉款4億，開展4年間有42個項目申請，至今已批出13個項目資助，並由兩個管理委員會獨立管理。李又指，獲資助的研究項目涉及不同範疇，包括可持續發展海產養殖計畫、中華白海豚以及養殖澳洲鹹淡水藍龍蝦等。

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記者：洪芷晴

