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【男排女將】MIRROR成員爭取與鄧麗欣合作　Anson Lo+ Edan+Je+Tiger各出奇謀

娛樂 16:22 2020/11/17

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

人氣組合MIRROR成員參與ViuTV原創劇《男排女將》》。

ViuTV新劇《男排女將》下周一（11月23日）播出，由曾是香港青年排球隊隊員的鄧麗欣（Stephy）領軍，與人氣組合MIRROR成員合演。

《男排女將》故事講述「矮仔」球隊「力圖」，在前香港女子排球代表隊成員蔣家瑜（鄧麗欣飾）帶領下，由丙組打上甲一的故事。

「力圖」成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（ Edan）、柳應廷（Jer）和邱傲然（Tiger）接受TOPick訪問時大談拍攝趣事。

【男排女將】鄧麗欣相隔7年出山為新劇主題曲填詞　與黃貫中合作Stephy獲讚專業

Stephy）與MIRROR在ViuTV原創劇《男排女將》合作。（《男排女將》劇照）

【電視大戰】TVB台慶劇木棘証人+使徒行者3　ViuTV三連發推熟女強人+暖男爸爸+男排女將

與排球的淵源

在《男排女將》選角時，編劇問MIRROR成員有沒有接觸過排球此運動，四人當中除Anson Lo在中學曾是排球校隊外，Edan、Jer和Tiger對排球的接觸不算太深。

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不過為爭取在《男排女將》演出，各人出盡法寶，Tiger回憶：「因為我們太渴望角色，唯有說自己和排球很有淵源，說自己中學女朋友的朋友是排球校隊。Alton立即將自己電話桌面轉成漫畫《排球少年》，說自己很喜歡排球。」

Jer說，自己爸爸以前經常看中國女排，而Edan則以「妹妹是打排球的」與排球址上關聯。

【男排女將】盧瀚霆離港前為鄧麗欣親自下廚　Anson Lo邀Stephy合唱《他不准我哭》

兄弟拍劇笑料百出

能夠與兄弟一起拍劇，令大家心情上放鬆不少，Jer表示：「始終是自己第一套長篇又有角色的劇集。慶幸有成班兄弟在旁，平時我在陌生的環境會比較緊張，今次可以大家一起經歷全新的東西。」

作為Stephy粉絲的Anson Lo直言能與偶像合作最夢幻：「和stephy一起拍劇是我從沒想過會發生的事。她是我偶像，大家一定看過她的戲、聽過她的歌，成件事是夢幻的。」

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由於和Mirror在一起氣氛放鬆，令拍攝出現很多笑位，會互相因為一個微細的表情，例如Edan放鬆鼻孔而發笑。曾因為太鬆散而在片場被導演責罵，但四人認為是一個成長，對將來拍攝很有用。

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場地: Nutshell Hong Kong

服裝: FIVE CM

記者：鄭嘉瑤

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