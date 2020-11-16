【快閃優惠】8度海逸酒店推聖誕快閃住宿優惠　「負房價」住一晚送1,100酒店消費額

▲ 8度海逸酒店推出聖誕優惠。（8度海逸酒店提供）

8度海逸酒店即將推出三個震憾住宿連餐飲優惠！繼11週年快閃住宿優惠受到大眾熱烈支持，酒店推出為期5日的聖誕限時快閃優惠。另外，更於即日起至明年3月31日推出「負房價」優惠！

▲ 8度海逸酒店推出聖誕優惠。（8度海逸酒店提供）

優惠1：聖誕限時快閃優惠（為期5天）

酒店將於11月26日再度推出聖誕限時快閃優惠！凡惠顧2020年12月27至30日及2021年1月1至3日的雙人聖誕自助晚餐之顧客，除了可享自助餐85折優惠外，更可免費入住高級客房一晚！

惠顧2020年12月24 - 26日及31日的雙人聖誕自助晚餐之顧客，亦可以至抵價每位HK$88（需兩位起）加購入住高級客房一晚！

開賣日期：11月26日至11月30日（搶購按此）

入住及自助晚餐適用日期：2020年12月24日至2021年1月3日

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優惠2：Joys of 8’s / 8度喜悅住宿優惠

8度海逸酒店由即日起推出「負房價」震撼優惠，讓客人以優惠價HK$888起享受一晚住宿，入住期間更可享HK$1,100酒店消費額，不論是自助餐的愛好者還是與三五知己享用下午茶，此優惠定能滿足賓客的各種需要！

▲ Joys of 8’s / 8度喜悅住宿優惠（8度海逸酒店提供）

▲ 客人以優惠價HK$888起享受一晚住宿，入住可享用HK$1,100酒店消費額。（8度海逸酒店提供）

優惠3：Christmas Romance / 聖誕浪漫之旅

酒店悉心呈獻二人同行住宿禮遇，當中除了可於翌日享用酒店雙人即點即製早餐外，當中重點更可於入住當日在池畔廊或花園茶座享用大廚精心設計的聖誕雙人五道菜式晚餐（原價為每位HK$340），餐單包括海鮮拼盤（生蠔、雪花蟹腳、海蝦及海螺），酥皮焗龍蝦湯、香煎脆皮鵝肝伴蘋果，及芝士焗蘇格蘭帶子。

主菜可選烤火雞配蜂蜜火腿伴金巴利汁，或扒肉眼伴雜胡椒汁，或烤三文魚伴香檳忌廉汁。主題甜品可選酒店皇牌芒果拿破崙或自製朱古力布朗尼伴雪糕！最後入住一晚舒適客房，令浪漫晚餐更臻完美。冬日浪漫之旅住宿禮遇兩位只需HK$1,188起。

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責任編輯：王明芳