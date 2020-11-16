香港快運要求機師簽新約減薪最多4成　否則將終止僱傭合約

▲ 有傳香港快運要求機師簽新合約，新合約下需減薪約4成。（資料圖片）

國泰剛經歷一場「人事大地震」後，再有裁員消息傳出。國泰航空旗下廉航香港快運（HK Express），要求所有機師簽署新合約，薪酬津貼最多削減約40%；管理層則需減薪為15%。若不接受新服務條件，現行之僱傭合約將會終止。

香港快運回覆指，HK Express為了保存公司及維持市場競爭力，令虧損情況得到控制，必須採取行動，削減每月現金流失。

因此，在有必要和別無他選的情況下，今天宣布了艱難的決定，其中包括

(1) 要求機師及機艙服務員同意更改其服務條件，薪酬待遇將有所調整：機師在完全停飛期間減薪約為25%至40%；當每月飛行時數恢復至70小時或以上水平，則減薪約8%至14%，而機艙服務員減薪約10%

(2) 向地勤員工推出第三輪自願參與性質之「特別無薪假計劃」，於2021年上半年放取20日特別無薪假

(3) HK Express 的行政總裁將於2021年繼續減薪15%，而總監職級的管理層則於2021年上半年度減薪15%。

HK Express強調，有關措施都是具有迫切性和必要性，都是考慮到公司在大部份客機停止營運的艱難情況下急需維持企業的競爭能力而制定，以及有助保持企業的靈活性和團隊的完整性，為日後市場復甦作好準備。

HK Express將會特別舉行數場討論會，向相關員工講解詳情及解答疑問，並會為有需要之員工提供悉心協助。倘若機組人員最終決定不接受新服務條件，現行之僱傭合約將會終止。

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記者：陳梓蔚