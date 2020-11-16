【DR誤殺案】得知CIK療程對癌症病人安全 　女醫生認為對健康人更安全

▲ 女醫生麥允齡否認誤殺罪，昨於高等法院出庭自辯。(林育慧攝)

DR醫學美容集團顧客疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生否認誤殺，案件今(16日)於高等法院續審。被告自辯稱曾獲DR集團安排到廣州軍區總醫院學習CIK療程，根據內地教授指有關療程應用於癌症病人是有益處，被告供稱參閲過有關文件及小冊子後，她認為療程對患癌症病人安全，故對健康人士更安全。

被告麥允齡(現年39歲)，被控1項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日，在香港連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳名陳愛蓮。

被告自辯稱，於2011年首次接觸NK（自然殺手細胞）細胞療法，她指當時出席由集團老闆周向榮主持的晚宴，出席者包括日本小田教授、亞太幹細胞科研中心（APSC）實驗室技術員陳冠忠等人。

被告指小田教授主要講解NK療法對癌症及非癌症人士副作用少，其成效及安全性。被告指從醫學上而言，NK細胞及CIK細胞均是身體內的免疫細胞，兩者十分類同及關係密切，功能上是幫助免疫系統，維持抵抗力。

及至2012年2月7日，被告指隨周向榮及陳冠忠等到廣州軍區總醫院學習CIK療程。被告指該院屬內地醫院3A最高級別，病人均是軍隊高官階人士。

被告指曾參觀內地實驗室，並由內地教授介紹CIK免疫療法，以及控制癌症情況及益處，並提及應用於癌症及健康人士的副作用甚少。

被告指當從廣州返港於火車上閱讀有關CIK療法小冊子，被告坦言考慮到應用於健康人士亦好，療法對癌症病人安全，對健康人士更安全。

被告從廣州返港後返回集團上班時，職員給她有關CIK療程資料，希望她了解更多CIK療程，而她從其他醫學文獻得知CIK療程亦已通過安全測試。聆訊明（17日）續。

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記者：林育慧