【踩過界II】鄧卓殷演出租女友首拍劇演跳樓戲　Amber拍劇兼顧學業港大讀建築

▲ TVB劇《踩過界II》中飾演出租女友陳詩涵的鄧卓殷（Amber）分享拍攝感受。

TVB劇《踩過界II》昨晚（11月16日）在TVB翡翠台首播，香港小姐鄧卓殷（Amber）在《踩過界II》演16歲少女陳詩涵，一登場便跳樓，場面震撼、驚嚇造型，令觀眾留下印象。

鄧卓殷接受TOPick專訪分享拍攝初次正式演劇集的體驗。現正修讀建築系碩士的她同時兼顧學業及事業，不過Amber卻認為只是短暫的辛苦，並謂這是自己選擇的路。

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《踩過界II》昨晚播出後，鄧卓殷在個人社交平台上載拍攝時的照片，並寫道：

‼️血腥慎入‼️

陳詩涵短短一分鐘出場, 經歷左我好多個第一次

第一次拍跳樓戲

第一次吊威呀

第一次拍喊戲

第一次用假血(飲左啖真係超超超級甜🤣)

1️⃣傷妝

2️⃣拍前係天台匿埋一角準備情緒中... 好緊張😳

3️⃣趴左喺車頂幾個鐘，感激各位幕後工作人員嘅照顧，大家好有耐性細心教我動作姿勢同點吐血, 仲有@owencheung 親身示範🙏🏻🙏🏻

聽晚繼續《踩過界II》

#踩過界2 #踩過界II #踩過界 #盲俠大律師2020

#陳詩涵 #無言的證人

▲ （陳家瑩 攝）

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鄧卓殷拍《踩過界II》初體驗

Amber受訪時分享拍劇初體驗：「跳樓戲是全劇的第一場戲，這次也算是最多不同的挑戰。第一次拍喊戲、吊威也和拍跳樓戲，大約10層高，是最深刻的，也是自己一個演的戲。」

外表年輕的Amber飾演16歲出租女友，她坦言：「起初接劇本時，得悉角色是一名昏迷少女，當時以為是飾演一個睡在病床上的女生。原來這位昏迷少女背後有很多故事，劇集內會講述她跳樓前經歷過的事，會發現原來每一個場口都是很重要的。我上網看了一些紀錄片講述為何她們會當PTGF，了解其心路歷程。」

▲ （《踩過界II》劇照）

問到如何投入角色，Amber覺得是一個很難的挑戰，「拍跳樓戲前，我已經在家中哭了一整晚，因為我怕自己翌日會哭不到，而且角色的預設是那位女生已經傷心了一段很長的時間，前一晚便逼自己入戲，所以天台那場戲整個人都很腫，因為前一晚已在哭。」

她很少在別人面前表露自己的情緒，「記得修讀演藝班時，大家都很容易在別人面前哭，當時的我未懂得釋放自己。可能因為一直經歷的事比較開心，我的人生路比較暢順。」

她又謂：「準備拍喊戲前會聽歌，將自己從有其他人的環境中抽離，拍戲當天全程都塞住耳仔。埋位前，我會盡量避開不跟別人說話。」

▲ （陳家瑩 攝）

鄧卓殷兼顧學業與事業

鄧卓殷畢業於協恩中學附屬小學及協恩中學，在香港中學文憑試中考獲4科「5**」，其後於香港大學修讀建築學院轄下學士課程。Amber於2018年參加TVB舉辦的《香港小姐競選》，憑為當晚司儀農夫起外號「播種的機」而深入民心，獲得亞軍及最上鏡小姐後入行。

好學不捲的鄧卓殷去年重返校園，現正修讀建築系碩士，並將於明年6月畢業：「讀書這決定是在選美前所做，因為選美而將學習計劃延遲，兼顧工作和學業有時會較吃力。但我很硬頸，覺得要做好一件事便會朝着目標進發，不想兩邊不到岸。」

為了向着目標進發，她選擇犧牲一些輕鬆的時間，「如煲劇、睡覺等，只是短暫兩年的辛苦，但這些辛苦都是值得的，因為是我選擇的路。」

▲ （陳家瑩 攝）

建築與演戲

建築和演戲看起來是「大纜都扯唔埋」，但Amber卻認為兩者是相輔相成的，「建築也是一門藝術，設計行業。修讀建築後或會啟發你想做其他行業，不一定要被框住，可以有其他發展。其實建築不止是計算一座樓如何建成，也是訓練思考過程的一個課堂。」

她續指：「當演員也一樣，很多事都需要自己去設計，就如角色的家庭背景、成長環境等，劇本沒有亦可自行加進去。修讀建築是不會浪費的，它會訓練你的思考過程。」

碩士畢業後，她打算繼續在娛樂圈發展，「我很喜歡幕前的工作，加上接觸得愈來愈多，除了演員外，沒有一份工作能令我經歷那麼多不同的人生階段。可以隨時經歷一次『跳樓』而不用真的去跳樓，希望未來能有更多角色讓我去發揮。」

很多人認為建築師是一份筍工，Amber說：「當建築師會有穩定的收入，但有穩定收入不代表你享受做這份工，沒有絕對的關係。如果要很辛苦去打一份工，在剩下的時間才將賺取的金錢用來享受；但若然工作也是一種享受，那麼便能Double享受的時間，我想從幕前工作中得到Double的快樂。」

▲ （陳家瑩 攝）

髮型：Haysses Ip @ HAiR

化妝：Kineks Ho

場地：Amelia @ Harbour City

記者：梁樂欣