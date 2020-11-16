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郵政預告明年6款特別郵票　《三國》郵票設計自董培新畫作

社會 19:34 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港郵政明年將發行以「香港懷舊小食」為題的郵票。（香港郵政圖片）

各位集郵迷有好消息了，香港郵政今日（16日）公布明年一月至六月期間發行的6套特別郵票。今年率先公布的6套郵票包括：「歲次辛丑（牛年）」生肖郵票、「非物質文化遺產──龍獅文化」、「中國古典文學名著──《三國演義》」、「香港懷舊小食」、「香港館藏選粹──十九世紀外銷畫」和「香港愛護動物協會百周年」。

其中「中國古典文學名著──《三國演義》」系列郵票，選用八幕膾炙人口的經典場景，包括桃園結義、煮酒論英雄、千里送嫂、三顧草廬、趙雲救主、空城計、轅門射戟及草船借箭。另外，這套郵票以著名畫家董培新的畫作設計。

不少人對董培新的名字不識悉，其實他就是金庸、古龍小說的御用插畫師，他的作品在去年10月曾在香港海港城·美術館展出。

    點擊圖片放大
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有興趣的市民，可由今日（16日）下午4時起，於郵票策劃及拓展處網頁「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁預訂以上各款郵品。凡於今年12月6日（星期日）或之前預訂郵品，更可獲贈精美禮品及獎賞積分。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳梓蔚

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