一批意大利冰鮮牛肉含獸藥地塞米松　食安中心籲停止食用及停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）呼籲市民不要食用一批意大利進口冰鮮牛肉，因為有關產品被檢出含有藥物殘餘「地塞米松」，呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Fassona Beef Carpaccio 750g

來源地：意大利

進口商：Longino & Cardenal Ltd

批次：22423

生產日期：2020年10月20日

此日期或之前食用：2020年11月19日

食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品被檢出含有藥物殘餘地塞米松，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。初步調查發現進口商Longino & Cardenal Ltd曾進口部分受影響產品，進口商已按指示展開回收，



地塞米松是一種獸藥，有動物硏究顯示長期過量從食物攝取地塞米松可能引致生育問題。而根據樣本驗出的地塞米松含量，在正常食用情況下對健康造成影響的機會不大。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：蘇文軒