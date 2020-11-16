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被指油麻地大火當晚食糖水　徐英偉：局方有安排協助居民等工作

政治 18:16 2020/11/16

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熱門 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

徐英偉落區到訪「油尖旺多元文化活動中心」。（徐英偉facenook圖片）。

油麻地唐樓昨發火警，釀成7死11傷。民政事務局局長徐英偉因起火當時，曾在個人社交網站帳號食糖水「打卡」，引來網民批評。他今日就解釋，其實局方一直有提供協助，今日亦落區到訪「油尖旺多元文化活動中心」，向尼泊爾族裔長老表示深切哀痛及高度關注。
    
徐英偉在昨晚(15日)約9時45分，到訪香港一家老字號糖水店，並「打卡」放上個人Facebook帳號。惟當時油麻地廣東道一幢唐樓正發生奪命大火，徐英偉的帖文即被網民留言指「離地」，不知民間疾苦。

油麻地大火期間，徐英偉因個人Facebook帳號上載甜品被網民批評。（徐英偉Facebook圖片)

對此，徐英偉先以英文留言回應，指局方同事已徹夜工作，亦已即時開放2個臨時安置處所予災民容身，強調政府會向災民和死傷者家屬提供支援。他期後再以中文回覆網民的留言，強調同事們都有「落手落腳做緊嘢聯絡」，亦一直安排協助居民等工作，指「Multitasking冇衝突」。

據知起火的單位為一家尼泊爾餐廳，當時正替小朋友開生日派對。徐英偉今日亦特地落區，到訪「油尖旺多元文化活動中心」，向尼泊爾族裔長老表示深切哀痛及高度關注，指民政事務總署會盡能力提供一切可行的協助。

有關中心內設有臨時住宿供災民棲身，徐英偉亦有與在該處留宿的家庭交談，了解他們的需要。他期後亦再在私人帳號發帖文，對事件表示深切哀悼，亦祝傷者早日康復。

 

撰文 : 傅流螢

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