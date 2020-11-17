【安心出行】資科辦強調用戶行蹤資料僅儲存手機內　現有逾9,700個地點可供記錄

▲ 副政府資訊科技總監黃志光昨表示，「安心出行」程式目的是解決現時追蹤確診者行蹤時不夠精準問題，強調行蹤資料只會儲存手機內。（林宇翔攝）

港府推出的感染風險通知流動應用程式「安心出行」昨（16日）首日開放下載，市民到訪場所時只需使用應用程式掃描二維碼，便可自動記錄自己行蹤。副政府資訊科技總監黃志光昨表示，資科辦在5月已有概念開發程式，目的是解決現時追蹤確診者行蹤時不夠精準問題，強調行蹤資料只會儲存手機內；而現時有逾9700個公私營地點加入程式，只要場地多，就算使用人數不多，也可起保護作用。

黃志光說，程式的原意是精準記錄用戶到過的地點和時間，資料只會儲存在手機內，並會每日下載由衞生防護中心提供的確診者行蹤公開資料，在程式中作比對，提醒用戶風險，保護自己；一旦用戶確診感染，衞生防護中心會詢問過用戶後才取走程式內的行蹤資料，作緊密接觸者追蹤之用。他說，現時確診者追蹤依靠記憶，就算記得日子也未必記得時間，不夠精準，程式除幫助追蹤外，也能讓用戶知道自己在某段時間內是否與確診者同處，不會驚恐。

黃志光表示，資科辦在5月時見到Apple與Google一同開發追蹤技術，雖然認同概念，但其藍牙交換技術不適合本港使用，「你在地鐵車廂中接觸到20個人，行去另一個車廂又接觸到20人，但大家互相戴口罩，風險不大；技術卻沒有地點資料，只知道接觸40人，是否有用呢？」他又參考過新加坡政府推出類似的追蹤程式，但該國的程式，基本上令居民實名制進出場地，資料也會傳送至中央系統處理，放在香港或會有認受性問題，「防疫措施是否需要強制至如此？」，故認為不適合香港。

▲ 現時已有9700個公私營地點設有「安心出行」程式的QR碼。（林宇翔攝）

於是資科辦決定自行開發程式，起初先尋找的士業界商討，原打算印出QR碼讓他們使用，卻發現要全港1.8萬部的士都擁有獨立QR碼有難度，才改為現在影車牌方式。經過不斷試錯，資科辦在8月招標製作程式，而程式至今開發成本約為90萬元，經過向不同業界說服後，現時已有9700個公私營地點加入，包括銀行、商場及1000間食肆等，期望不同行業陸續加入。

被問到對港大感染及傳染病中心總監何栢良早上稱，程式須有全港一半人下載才有成效的看法，黃志光指程式的重點在於幫助市民保護自己，愈多人用就能愈精準地幫助追蹤，但就算使用人數低，只要用戶確實在使用也起保護作用，認為最重要是地點要多，不會設下載人數目標。政府會加強宣傳推廣，包括播放電視廣告、在14日檢疫完成後提醒市民下載，又歡迎創科界利用技術開發類似功能，商界亦可提供優惠吸引市民記錄。

另外，網上有人發現程式的使用權限包括存取用家的相片、媒體、檔案以及儲存空間、檢視Wi-Fi網絡、修改媒體資料等，被質疑權限過大。黃志光回應時指有關指控「似是而非」，強調不是事實的全部，又歡迎公眾搜羅更多有關程式的問題，讓他們可以改善。

▲ 黃志光說，應用程式商店有嚴謹的程式碼檢視過程，亦要求程式在使用高風險權限，例如相機時，需問清楚用戶意願。（林宇翔攝）

他解釋，「安心出行」會讀取程式的歷史紀錄，做法與銀行應用程式相同，是確保程式可以更新至最新版本，運行正常；而有存取媒體檔案等，他指程式需要取得相機和媒體權限，以拍下QR碼或的士車牌號碼，用作識別後該相片會立即刪除不會儲存在手機內，故需要存取和刪除的權限；至於開機就啟動、在背景運行和取得網絡及Wi-Fi連接資料，則是因為程式每日都會下載衞生防護中心提供的確診者行蹤公開資料，為節省用戶數據流量及能夠自動下載，才有相關設定。

他續說，Apple和Google的應用程式商店有嚴謹的程式碼檢視過程，亦要求程式在使用高風險權限，例如相機時，需問清楚用戶意願。

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記者：徐紹軒