【流感高峰】一日至少38間學校爆發上呼吸道感染278人受影響　轉移至小學佔35間

港府雖已安排全港幼稚園及幼兒中心在上周六(14日)起暫停返校面授，為期14日，但衞生防護中心今(16日)指，今日截至下午5時，共接獲39間學校和院舍爆發上呼吸道感染，當中3間為幼稚園或幼兒中心，另35宗間小學，共有278人受影響；當中7間學校出現上呼吸道感染的大型爆發，每間學校有逾20名學童出現病徵，涉及1間幼兒中心及6間小學，共有180人受影響。

7間出現上呼吸道感染大型爆發的學校詳情：

學校類型（地區） 受影響學童及職員人數 求醫情況 最早發病日期 病徵 旺角香港保護兒童會童樂居 16男15女（年齡介乎7至38月）共31人 當中21人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 十一月十日 發燒、咳嗽和流鼻水 灣仔軒尼詩道官立小學 16男19女（年齡介乎6至9歲）共35人 全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 九龍城BEACON HILL SCHOOL 15男10女（年齡介乎5至10歲）及一名職員共26人 當中15人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 深水埗白田天主教小學 11男9女（年齡介乎5至10歲）共20人 當中13人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 十一月一日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 油麻地保良局陳守仁小學 12男11女（年齡介乎7至9歲）共23人 當中16人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 沙田SHATIN JUNIOR SCHOOL 12男10女（年齡介乎5至8歲）共22人 當中18人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 十一月十日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 東涌救世軍林拔中紀念學校 12男11女（年齡介乎5至9歲）共23人 當中21人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院 十一月六日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛



衞生防護中心指已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上7間學校正接受醫學監察。

中心續說，鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生；而考慮到新冠肺炎疫情，而近日錄得在學校爆發上呼吸道感染個案亦有所增加，謹慎起見，中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為受影響班別的師生進行新冠病毒檢測，並建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於三日，作為預防措施。



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責任編輯：楊玉珠