1600教師參與教育局首辦國安教學研討會　關注港區國安法下如何編寫教案

▲ 研討會由《基本法》推廣督導委員會委員李浩然主講。（網上截圖）

教育局展開以國家安全為主題的教師培訓活動，今日（16日）下午首辦「國家安全與我們日常生活」教師研討會，由《基本法》推廣督導委員會委員李浩然主講，講解國家主席習近平早年提出的「總體國家安全觀」，並解釋《港區國安法》成立背景及條文等，指叫口號屬言論自由，而法庭對煽動他人有很高定罪門檻。有參與教師稱感到在場同業關注港區國安法實施後該如何編寫教案，惟講者未有作出具體回應。

研討會對象為中小學教師，以實體及網上形式同步進行，歷時2.5小時。據教育局課程發展處網頁顯示，800個網上名額爆滿，再加開800個網上名額，連同200個現場名額，共設1,800個名額；教育局今晚回覆表示，最終共有約100名教師現場參加及約1,500名教師網上參加。

▲ 李浩然在會上就「總體國家安全觀」16個領域逐項解釋。（網上截圖）

李浩然在會上提到許多國家地區都有實施國安法，解釋「總體國家安全觀」是代表中國如何看待國家安全的概念，由最初涵蓋11個領域，至今增至16個，會上就政治、國土、軍事、社會、經濟及資源安全等領域逐項解釋，談及部分領域時提出相關教學活動建議，例如認識經濟安全領域時，可安排學生參觀金管局等。

至於《港區國安法》的成立背景及條文內容，李浩然重申條文構成「煽動」才屬犯罪行為，形容「叫政治口號」本身是言論自由，而法庭對於煽動他人有很高的定罪標準，「如果嗌吓『我好厭惡某個政治人物、我想殺咗佢』，以你主觀認知係發揮唔到影響力」。

他亦強調，推展國安教育無需「背誦條文」，或用刑責阻嚇，「教學生嘅話，更加希望佢哋唔係因為怕呢個法律而唔去犯法，最理想係佢認同而唔去做（犯法），而唔係怕刑責。」又認為「真正嘅國家安全教育係一份國民意識，當你對國家有歸屬感，自然會關心呢個國家嘅安全、行為自然符合保護國家安全」。

研討會期間突「斷線」逾半小時，李浩然稱期間曾跟現場教師討論，提到香港普通法法庭，在處理屬於成文法的港區國安法時，會因法系差異而帶來挑戰。

▲ 研討會以現場實體及網上形式同步進行，現場參加教師須事先報名。（香港經濟報者攝）

在現場參加研討會、任教中學科學及電腦科的張老師形容，講者對於港區國安法的演釋方式比較「中性」，跟普遍傳媒的詮釋方式分別不大。

不過，張老師稱席間感受到同業存在關注及憂慮，例如「該如何寫往後嘅教案及討論內容，以配合（港區國安法）實施」，席間有相信是任教通識科的教師提問，面對時下局勢應該如何教書，但張老師感到講者的回應是在「兜圈」，形容對方未有作出具體回應或提供清晰界線，「聽唔到啲咩嘢可以點樣，處於呢個世代、呢個環境，喺呢個行業有咩可以保障自己」。

中學通識科教師王老師則表示，研討會令他理解到國家安全的概念更廣闊，並不局限於法律，亦與生活息息相關，例如在資源安全方面，可透過《巴黎協議》等國際合作促進環保。會上除講解港區國安法條文，對於較敏感的「叫口號」行為，講者在會上亦有解釋如何定罪量刑，認為研討會對其教學亦有幫助。

教育局發言人表示，會持續舉辦教師培訓課程，並發展教材，內容會參考不同的官方文件；如有需要，亦會向相關政策局及國家安全教育不同範疇專家諮詢專業意見。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅