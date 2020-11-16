中央撥地香港建新社區　鄭耀棠︰對計劃信心爆棚

▲ 港區全國人大代表鄭耀棠今（16日）稱，對於中央從大灣區撥地予香港興建新社區「信心爆棚」。（尹櫻霖攝）

港區全國人大代表鄭耀棠今（16日）稱，對於中央從大灣區撥地予香港興建新社區「信心爆棚」，透露內地方面正從大灣區物色撥地選址，例如深圳、珠海、中山、東莞和廣州等。

他指出，中央可分別在大灣區不同城市、鄰近香港區域，撥地予香港作不同的土地用途，發展「香港新社區」，每個新社區應有相應配套措施，達致自給自足。他認為，這些新社區可參考「橫琴模式」，由港府管理，行使本港法律和制度。

鄭耀棠稱，從他接觸的內地官員得知，中央很同情香港土地不足問題處境，主管港澳事務的國務院副總理韓正，亦多次提到會協助解決香港深層次矛盾，例如住屋問題。他形容，內地方面對於從大灣區撥地予香港發展，「態度正面積極」。

人大早前決定DQ 4名民主派議員，鄭耀棠認為，人大相關決定說明了作為立法會議員要有的基本準則，而4人被禠奪議員資格的原因，是基於他們以不同方式損害國家利益，對港獨予以支持，並要求外國政府制裁香港，強調作為立法會議員，作出上述行為是「違反誓言」。

對於泛民總辭，他認為他們的行為幼稚，「本來不關你事，點解要攬上身？」，質疑泛民總辭，等如同情或贊成被DQ議員去信外國政府制裁香港。他相信，沒有反對派的議會不會變成「橡皮圖章」，議會不會出現「一面倒」情況，期望仍然留在議會的建制派立法會議員，日後要「坐定定開會」，不要再「流會」，否則無法向市民交代。

行政長官林鄭月娥將於下周三發表新一份施政報告。被問及對於施政報告的期望，鄭耀棠指，期望施政報告可提出方案，紓緩本港土地不足問題，又盼望政府可解決現時就業率不足問題。

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記者：尹櫻霖