【安心出行】政府解釋索取手機權限原因　強調重視市民私隱

▲ （經濟日報資料圖片）

「安心出行」手機應用程式今日（16日）正式推出。政府資訊科技總監辦公室表示，「安心出行」透過掃描場所二維碼或的士車門內的車牌號碼牌，幫助市民記錄進出不同場所的日期與時間。

應用程式需要使用手機的相機功能以作掃描二維碼及的士車牌號碼牌之用。掃描後，有關出行記錄資料，包括場地的名稱、地址、的士車牌號碼、到訪日期、抵達及離開的時間記錄均需存於手機的儲存空間。因此，流動應用程式需要相機及儲存空間相關權限。



另外，的士車牌掃描運用雲端光學字元辨識（Optical Character Recognition, OCR）技術，透過相機所拍攝到照片中的文字影像，轉化為文字檔案儲存，之後應用程式便會把相關照片即時刪除，而用戶的出行記錄亦會在存放手機達31天後自動刪除。因此，流動應用程式需要網絡存取、Wi-Fi連線（以節省用戶數據使用）、媒體及檔案相關權限，以保障用戶私隱。



另外，「安心出行」流動應用程式需要在背景執行，並使用手機的上網功能，將有關衞生署資料定時下載，與用戶的出行記錄進行比對，以便向曾經於相若時間到訪相同場所的用戶自動發出通知。因此，流動應用程式需要網絡存取、Wi-Fi連線、容許程式可以在背景執行及發出通知的相關權限。



資科辦發言人強調，政府了解市民對私隱的重視，在設計「安心出行」流動應用程式時亦以保障個人私隱為原則，在Android和iOS版本上的程式設計完全一致。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚